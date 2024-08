Akcja policji po zaginięciu Izabeli Parzyszek! Najnowsze informacje

Zaginięcie Izabeli Parzyszek na autostradzie A4. Policjanci 17 sierpnia rano zablokowali trasę. Użyli psa tropiącego

Co się dzieje z Izabelą Parzyszek? 35-latka zniknęła w bardzo tajemniczych okolicznościach. 9 sierpnia wyjechała samochodem z miejscowości Kruszyn w powiecie bolesławskim, by odebrać swojego ojca ze szpitala we Wrocławiu. Jednak po południu zadzwoniła do niego z informacją, że na autostradzie A4 zepsuło jej się auto. Po godzinie telefonowała jeszcze raz, a potem przestała odbierać połączenia. Od tamtej pory nie wiadomo, co się z nią dzieje. Na autostradzie znaleziono faktycznie samochód postawiony na pasie awaryjnym, w środku był telefon, jednak brakowało plecaka z dokumentami kobiety. Izabeli Parzyszek również nigdzie nie było. Od tamtej pory rodzina i policja poszukują zaginionej kobiety. Teraz pojawiły się nowe informacje.

Między godziną 5 a 5:45 autostrada A4 między węzłami Chojnów i Lubiatów była zablokowana

17 sierpnia rano funkcjonariusze prowadzili poszukiwania ewentualnych tropów związanych z zaginięciem Izabeli Parzyszek na autostradzie A4, w tym miejscu, gdzie kobieta zniknęła i gdzie znaleziono jej pojazd. O poranku, między godziną 5 a 5:45 autostrada A4 między węzłami Chojnów i Lubiatów była zablokowana. Policjanci pracowali tam z psem tropiącym, jak powiedział PAP st. asp. Łukasz Porębski z KWP we Wrocławiu. "Oczywiście te czynności prowadzone na miejscu zdarzenia były prowadzone w związku z zaginięciem pani Izabeli Parzyszek, a do przedmiotowego zdarzenia doszło 9 sierpnia, czyli w ubiegły piątek" - powiedział policjant. Co się okazało? Na tę chwilę policja jeszcze nie ujawnia jakie są efekty poszukiwań. Jeśli ktoś posiada informacje na temat zaginięcia Izabeli Parzyszek, proszony jest o kontakt z Komendą Powiatową Policji w Bolesławcu pod numerem telefonu 47 87 33 200. Kobieta jest szczupła, ma 173 cm wzrostu, blond włosy do ramion, brązowe oczy.

Sonda Czy znałeś kogoś, kto kiedyś zaginął? Tak Nie

QUIZ. Poniedziałkowy test z wiedzy ogólnej. Trudny, każdy punkt na wagę złota Pytanie 1 z 10 Donald Trump cudem przeżył zamach na swe życie. A ilu urzędujących prezydentów USA nie miało takiego szczęścia? 2 3 4 Dalej