Policja zamknie autostradę A4?! Chodzi o zaginioną Izabelę Parzyszek

Policjanci zamykają jeden pas autostrady A4 i wkraczają do akcji z psami. Chodzi o zaginięcie Izabeli Parzyszek

Co się dzieje z Izabelą Parzyszek? To pytanie zadaje sobie od tygodnia cała Polska. 35-latka zniknęła w bardzo tajemniczych okolicznościach. 9 sierpnia kobieta wyjechała samochodem z miejscowości Kruszyn w powiecie bolesławskim, by odebrać swojego ojca ze szpitala we Wrocławiu. Jednak po południu zadzwoniła do niego z informacją, że na autostradzie A4 zepsuło jej się auto. Po godzinie telefonowała jeszcze raz, a potem przestała odbierać połączenia. Od tamtej pory nie wiadomo, co się z nią dzieje. Na autostradzie znaleziono faktycznie samochód postawiony na pasie awaryjnym, w środku był telefon, jednak brakowało plecaka z dokumentami kobiety. Izabeli Parzyszek również nigdzie nie było. Od tamtej pory rodzina i policja poszukują zaginionej kobiety. Teraz pojawiły się nowe informacje.

Zostanie wyłączony z ruchu jeden pas autostrady w stronę Wrocławia, funkcjonariusze nie wykluczają czasowego wyłączenia z ruchu całej autostrady

Jak powiedział w rozmowie z wrocławską "Gazetą Wyborczą" Łukasz Porębski z biura prasowego dolnośląskiej policji, 17 sierpnia rano funkcjonariusze będą prowadzić nowy etap poszukiwań Izabeli Parzyszek w rejonie autostrady A4, gdzie kobieta zniknęła. Będzie to miało miejsce wcześnie rano, od około godziny szóstej. W trakcie tych poszukiwań, w których wezmą udział psy tropiące, zostanie wyłączony z ruchu jeden pas autostrady - ten w stronę Wrocławia. Jak powiedział policjant "Gazecie Wyborczej", "funkcjonariusze nie wykluczają czasowego wyłączenia z ruchu całej autostrady w obie strony i zorganizowania objazdów". Wszystko zależy od tego, czy psy podejmą trop. Jeśli ktoś posiada informacje na temat zaginięcia Izabeli Parzyszek, proszony jest o kontakt z Komendą Powiatową Policji w Bolesławcu pod numerem telefonu 47 87 33 200. Kobieta jest szczupła, ma 173 cm wzrostu, blond włosy do ramion, brązowe oczy.

Sonda Czy znałeś kogoś, kto kiedyś zaginął? Tak Nie

Zaginięcie Izabeli Parzyszek: Policja bada konto bankowe zaginionej.Izabela Parzyszek, 35-letnia mieszkanka Kruszyna, zaginęła 9 sierpnia podczas podróży z Bolesławca do Wrocławia. Ostatni kontakt z rodziną miała o 19:30, informując o awarii auta na autostradzie A4. Jej… pic.twitter.com/mgX8BBygvD— Crime News (@CrimeNewsPoland) August 14, 2024

QUIZ. Co znaczą te angielskie słowa? 10/10 tylko dla najlepszych Pytanie 1 z 10 Affect to... Wpłynąć Zakochać się Przyimek Dalej