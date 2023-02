Ale mróz! Na południu regionu będzie nawet minus 20 stopni

Super nowoczesny żłobek powstał we Wrocławiu

Mróz na Dolnym Śląsku nie odpuszcza. Minionej nocy – jak informuje profil Izersko-Karkonoska Pogoda – w Mostowicach w Górach Bystrzyckich odnotowano - 21,4 st. C, a w Górach Izerskich, tyle że po czeskiej stronie, było nawet – 26,7 st. C. Przed nami kolejna bardzo mroźna noc z wtorku na środę (7/8 lutego).

Ostrzeżenie I stopnia przed silnym mrozem dla południowych powiatów Dolnego Śląska wydał IMGW. Alert IMGW obowiązuje od godz. 20 we wtorek do godz. 9 rano w środę.

W powiatach karkonoskim i Jeleniej Górze synoptycy prognozują temperaturę minimalną w nocy około -15 st. C, a lokalnie -20 st. C. W powiatach kamiennogórskim, wałbrzyskim i kłodzkim prognozowana jest temperatura minimalna w nocy około -15 st. C.

Ponadto na terenie tych powiatów będzie wiał wiatr o średniej prędkości od 5 km/h do 20 km/h.

We Wrocławiu i okolicach temperatura spadnie do - 6 st. C.

Aktualne ostrzeżenia ⚠🌧Meteorologiczne:🥶Silny mróz 1 st. 🌊Hydrologiczne:🔴Wezbranie z przekroczeniem stanów alarmowych 3st.🟠Wezbranie z przekroczeniem stanów ostrzegawczych 2 st.#IMGW #ostrzeżenia pic.twitter.com/rJBvEASLB9— IMGW-PIB METEO POLSKA (@IMGWmeteo) February 7, 2023