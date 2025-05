Matura biologia 2025. Wielka powtórka przed egzaminem!

Matura z biologii to wyzwanie, na które nie każdy jest gotów się zdecydować. Materiału do opanowania jest naprawdę dużo, a do tego dochodzi stres związany z samym egzaminem. W tym roku egzamin maturalny z biologii na poziomie rozszerzonym odbędzie się w piątek, 9 maja. Tego dnia zdający będą musieli przelać na papier wiedzą, jaką zdobywali przez ostatnie lata nauki. Czego mogą się spodziewać? Jakie pytania pojawią się na maturze z biologii? Odpowiedzi na te pytania poznamy dopiero w dniu egzaminu. Wcześniej jednak zapraszamy od udziału w naszym quizie, który pomoże zweryfikować waszą wiedzę z zakresu biologii.

W galerii poniżej arkusze maturalne CKE z biologii z 2024 roku

Matura 2025 z biologii jest przed wami? W naszym quizie możecie sprawdzić aktualny stan waszej wiedzy. Będziecie musieli odpowiedzieć na pytania, jakie pojawiły się na egzaminach maturalnych z biologii w latach ubiegłych – poziom zadań odpowiada więc również tegorocznym wymaganiom. To doskonały materiał do powtórki i sprawdzenia, co jeszcze trzeba powtórzyć. A jeśli egzamin maturalny jest już za wami, możecie w przyjemny sposób sprawdzić, jak dużo pamiętacie jeszcze ze szkoły średniej. Uda wam się odpowiedzieć poprawnie na większość pytań? Sprawdźcie sami!

QUIZ. Powtórka przed maturą. Sprawdź, czy zdasz egzamin maturalny z biologii Pytanie 1 z 10 Wskaż narząd ludzki, w którym odbywa się synteza największej ilości cholesterolu? mięśnie trzustka wątroba śledziona Następne pytanie

MATURA 2021