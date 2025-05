i Autor: Shutterstock karetka

Wrocław: Tramwaj wjechał w miejski autobus! 13 osób w szpitalu

Dramatyczne sceny rozegrały się we wtorek po południu we Wrocławiu! Na skrzyżowaniu ulic Kochanowskiego i Różyckiego doszło do potężnego zderzenia autobusu MPK z tramwajem. Trzynaście osób trafiło do szpitala. Co się stało?