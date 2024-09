Zagrożenie dla ludzi i zwierząt. Alert RCB dla trzech województw

"Uwaga! Kontakt z wodą powodziową może zagrażać zdrowiu ludzi i zwierząt. Nie jedz żywności, która miała kontakt z wodą - wyrzuć ją bez względu na stan opakowania" - to treść rozsyłanego SMSa.

RCB zaleca by unikać kontaktu z wodą powodziową i nosić wodoodporne ubrania oraz gumowce, co pozwoli zminimalizować ryzyko kontaktu skóry z zanieczyszczeniami. Rekomendowane jest, by po każdym kontakcie z wodą powodziową lub zanieczyszczonymi nią przedmiotami, dokładnie myć ręce wodą z mydłem przez co najmniej 30 sekund.

Rządowe Centrum Bezpieczeństwa przypomina też, by używać tylko przefiltrowanej lub butelkowanej wody do picia i przygotowywania posiłków. - Woda powodziowa może zawierać niebezpieczne patogeny i chemikalia - podkreślono.

RCB rozesłało alerty do mieszkańców trzech województw. Pilny apel

Wydano także ostrzeżenie dotyczące przydatności wody do spożycia. "Jeśli woda powodziowa dostała się do domu, należy dokładnie zdezynfekować wszystkie powierzchnie, z którymi miała kontakt" - powiadomiło RCB.

Jeśli zwierzęta miały kontakt z wodą powodziową, należy skonsultować się z weterynarzem. "Może być konieczne ich badanie oraz podanie odpowiednich leków profilaktycznych" - napisano.

Przypomniano także, aby zwracać uwagę na wszelkie objawy chorobowe, takie jak bóle brzucha, nudności, wymioty, gorączka czy biegunka. "Jeśli wystąpią, niezwłocznie skonsultuj się z lekarzem" - ostrzega RCB i zachęca do śledzenia informacji na stronach Stacji Sanitarno-Epidemiologicznych

Powódź w Polsce. Wielka woda zalewa południe kraju

Południe Polski mierzy się z niszczycielską powodzią. Najgorzej jest w woj. opolskim i dolnośląskim. Zginęło 5 osób. W pomoc powodzianom zaangażowane są wszystkie służby. Do dyspozycji sztabów kryzysowych oddelegowanych zostało już 4,6 tys. żołnierzy i specjalistyczny sprzęt. W pełnej gotowości pozostają kolejne jednostki WOT. W działania zaangażowana jest także Żandarmeria Wojskowa, Policja, Straż Graniczna.

"Uwaga! Kontakt z wodą powodziową może zagrażać zdrowiu ludzi i zwierząt. Nie jedz żywności, która miała kontakt z wodą - wyrzuć ją bez względu na stan opakowania."Alert RCB o tej treści został wysłany do odbiorców na terenie województwa:➡️dolnośląskiego,➡️opolskiego,… pic.twitter.com/K9kVzUNazU— Rządowe Centrum Bezpieczeństwa (@RCB_RP) September 16, 2024