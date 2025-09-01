Alpejski kurort w Polsce? Na Dolnym Śląsku poczujesz ten klimat

Dolny Śląsk to region bogaty w uzdrowiska, a jedno z nich wyróżnia się alpejskim klimatem.

Duszniki-Zdrój, położone w Kotlinie Kłodzkiej, oferuje lecznicze wody mineralne i górskie widoki.

Kurort ten leczy szeroki zakres chorób, od układu oddechowego po neurologiczne, a także tętni życiem kulturalnym.

Odkryj, dlaczego to uzdrowisko przypomina alpejskie kurorty i jakie jeszcze atrakcje oferuje!

Uzdrowiska w Polsce

Polska od wieków słynie z uzdrowisk, które przyciągają kuracjuszy oraz turystów z kraju i nie tylko. Źródła mineralne, unikalny mikroklimat i malownicze położenie sprawiają, że miejscowości takie jak Krynica-Zdrój, Ciechocinek czy Nałęczów stały się już ikonami zdrowotnej turystyki. Co ciekawe jednak prawdziwe bogactwo uzdrowisk znajdziemy na południu kraju, gdzie góry i doliny od dawna sprzyjały budowie sanatoriów i domów zdrojowych.

W szczególności na Dolnym Śląsku kryje się jedno z największych skupisk miejscowości uzdrowiskowych w Polsce. Kudowa-Zdrój, Polanica-Zdrój, Lądek-Zdrój, Świeradów-Zdrój czy urokliwe Duszniki-Zdrój to miejsca, w których tradycja leczenia wodami mineralnymi łączy się z wyjątkowym klimatem górskim. To właśnie tutaj, wśród zielonych dolin i szczytów, można poczuć atmosferę przypominającą alpejskie kurorty – a Duszniki-Zdrój są jednym z najlepszych przykładów tego połączenia.

Duszniki-Zdrój: uzdrowisko z namiastką alpejskiego klimatu

Duszniki-Zdrój to jedno z najpiękniejszych i najbardziej znanych uzdrowisk na Dolnym Śląsku. Położone malowniczo w Kotlinie Kłodzkiej, u stóp Gór Orlickich od wieków przyciąga turystów spragnionych czystego powietrza, leczniczych wód mineralnych i górskich widoków. Kuracjusze leczą się tutaj przede wszystkim przy pomocy szczaw wodorowęglanowo-wapniowych i żelazistych, które wspomagają układ trawienny i krążenia.

Duszniki to jednak nie tylko sanatoria. Miasto tętni życiem kulturalnym – słynie z Międzynarodowego Festiwalu Chopinowskiego, nawiązującego do pobytu młodego Fryderyka Chopina w 1826 roku. Ważnym symbolem jest także unikatowa w Europie Muzeum Papiernictwa, mieszczące się w dawnym młynie papierniczym z XVII wieku.

Duszniki-Zdrój niczym alepjski kurort [ZDJĘCIA]

Jakie choroby leczy się w Dusznikach-Zdroju?

Duszniki-Zdrój to uzdrowisko o szerokim profilu leczniczym. Dzięki naturalnym wodom mineralnym i sprzyjającemu klimatowi od wieków przyciąga kuracjuszy z różnymi dolegliwościami. Leczone są tu przede wszystkim:

Choroby układu oddechowego

Choroby układu krążenia

Choroby układu pokarmowego i metabolicznego

Choroby ortopedyczno-reumatologiczne

Choroby neurologiczne.