Anastazja zaginęła w Grecji. Komunikat MSZ

Komunikat od MSZ w sprawie zaginionej Anastazji Rubińskiej otrzymała Wirtualna Polska. Resort wie o sprawie poszukiwanej 27-latki z Wrocławia, która kilka dni temu zaginęła w Grecji, na wyspie Kos. Konsul w Atenach jest w kontakcie z miejscowymi służbami, zajmującymi się sprawą zaginięcia młodej Polki, a także z rodziną Anastazji. MSZ nie udziela jednak szczegółowych informacji z uwagi na dobro prowadzonego śledztwa, a także ochronę danych osobowych.

Pochodząca z Wrocławia Anastazja Rubińska zaginęła na wyspie Kos, w Grecji, w poniedziałek (12 czerwca). Następnego dnia zaginięcie Anastazji zgłosił jej chłopak. Oboje razem pracowali w Grecji. Mężczyzna szukał 27-latki przez wiele godzin, po tym jak jego partnerka nie wróciła do hotelu. Według greckiego serwisu protothema.gr nie jest wykluczone, że że 27-letnia Polka padła ofiarą działalności przestępczej.

Zaginięcie Anastazji w Grecji. Policja zatrzymała 32-latka

Grecka policja aresztowała w związku z zaginięciem Anastazji 32-letniego mężczyznę z Bangladeszu. Jest on głównym podejrzanym. 32-latek miał przyznać policjantom, że "odbył z 27-latką stosunek płciowy, a następnie wyprowadził ją na zewnątrz i wyszedł".

Jak informuje Stowarzyszenie Zaginieni Cała Polska, "Anastazja ostatni raz była widziana w Tigaki na Kos przed godziną 23:00". - Najprawdopodobniej wsiadła na motocykl z mężczyzną pochodzącym z Bangladeszu. On miał ją tylko podwieźć do miejsca spotkania ze swoim chłopakiem. Ostatnie logowanie telefonu Anastazji pokazało inne miejsce niż to, w którym umówiła się ze swoim partnerem z Polski! - czytamy w treści wpisu w mediach społecznościowych.

Źródło: WP

Sonda Czy znasz kogoś, kto zaginął za granicą? Tak Nie