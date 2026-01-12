Atak na obsługę pociągu PKP Intercity. Agresywny pasażer zatrzymany we Wrocławiu

2026-01-12 22:17

Do groźnego incydentu doszło w zeszłym tygodniu na terenie stacji kolejowej Wrocław Główny. Funkcjonariusze Straży Ochrony Kolei wspólnie z policją zatrzymali agresywnego pasażera, który zaatakował pracowników drużyny konduktorskiej pociągu PKP Intercity.

Autor: Straż Ochrony Kolei/ Materiały prasowe
  • Zdarzenie miało miejsce w czwartek (8.01.2026) na stacji kolejowej Wrocław Główny
  • Agresywny pasażer podróżował pociągiem PKP Intercity relacji Białystok – Wrocław Główny
  • Powodem interwencji była prośba o opuszczenie składu po zakończeniu biegu pociągu
  • Mężczyzna uderzył kierownika pociągu pięścią w twarz i zaatakował konduktora

Z ustaleń służb wynika, że mężczyzna podróżował pociągiem relacji Białystok – Wrocław Główny. Po zakończeniu biegu składu został poproszony przez obsługę o jego opuszczenie. Interwencja spotkała się z gwałtowną reakcją pasażera. W trakcie zdarzenia uderzył on kierownika pociągu pięścią w twarz oraz zaatakował konduktora.

O incydencie Komenda Regionalna Straży Ochrony Kolei została powiadomiona przez dyżurnego ruchu. Na miejsce natychmiast skierowano patrol SOK oraz policji. Agresywny mężczyzna został obezwładniony i doprowadzony do Komisariatu Kolejowego Policji we Wrocławiu.

Jak przekazano, poszkodowani pracownicy PKP Intercity nie wymagali pomocy medycznej. Policjanci przebadali 36-letniego mieszkańca Mińska Mazowieckiego na zawartość alkoholu w organizmie. Badanie wykazało ponad 1,5 promila alkoholu. Mężczyzna poniesie odpowiedzialność karną za naruszenie nietykalności cielesnej funkcjonariuszy publicznych.

