Atak zimy na Dolnym Śląsku. GOPR bije na alarm, sytuacja jest bardzo poważna

Wojciech Kulig
2026-02-18 8:13

Zima znów pokazała swoje groźne oblicze. W Karkonoszach warunki pogorszyły się błyskawicznie, zmuszając ratowników do podjęcia zdecydowanych kroków. To jednak nie koniec złych wieści dla mieszkańców regionu.

Atak zimy na Dolnym śląsku. GOPR ogłasza drugi stopień zagrożenia lawinowego

Zimowa aura postanowiła brutalnie o sobie przypomnieć, fundując mieszkańcom Dolnego Śląska prawdziwy pogodowy rollercoaster. Sytuacja w wyższych partiach gór stała się na tyle dramatyczna, że służby ratunkowe nie mogły zwlekać z reakcją. Również na nizinach nie będzie łatwo - synoptycy mają bardzo niepokojące prognozy dla kierowców i pieszych.

GOPR ogłasza drugi stopień zagrożenia lawinowego

Górskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe w Karkonoszach musiało interweniować. Po intensywnych opadach śniegu i silnym wietrze, które przetoczyły się przez góry, zdecydowano o podniesieniu stopnia zagrożenia lawinowego do drugiego. Ratownicy w swoim komunikacie nie owijają w bawełnę i apelują o maksymalną ostrożność.

- Całodzienne opady śniegu wraz z wiatrem utrudniły warunki na grzbiecie Karkonoszy, co spowodowało podwyższenie stopnia lawinowego. Największe zagrożenie występuje w miejscach odkładania się nawianego śniegu - w żlebach kotłów polodowcowych, na stromych stokach powyżej górnej granicy lasu oraz w formacjach wklęsłych. Tworzą się tam deski śnieżne o grubości 20 - 40 cm, miejscami słabo związane ze zmrożonym podłożem

- informuje GOPR Karkonosze.

Dla śmiałków, którzy mimo ekstremalnych warunków planują wyjście na szlak, ratownicy przygotowali garść kluczowych zaleceń. Sytuacja jest dynamiczna, a góry nie wybaczą teraz żadnego błędu.

- Śnieg transportowany przez wiatr tworzy niestabilne depozyty. W głębszych warstwach pokrywy występują słabe warstwy mogące sprzyjać lawinom. Szlaki miejscami zawiane, nieprzetarte i oblodzone. Zalecenia: Warunki dostateczne, lokalnie trudne. Wymagana umiejętność oceny zagrożenia lawinowego, odpowiedni wybór trasy i zachowanie szczególnej ostrożności na stromych stokach

- czytamy w oficjalnym komunikacie.

Ekstremalne warunki w górach. To nie jest czas na wycieczki

To, co dzieje się teraz w Karkonoszach, to prawdziwy test przetrwania. Na szczytach termometry pokazują -7 stopni Celsjusza, ale porywisty wiatr wiejący z prędkością 11 m/s sprawia, że odczuwalna temperatura jest znacznie niższa. Do tego dochodzi gęsta mgła i śnieżyce, które ograniczają widzialność do zaledwie 30 metrów. Szlaki zamieniły się w lodowiska pokryte lodoszreń, co stwarza śmiertelne niebezpieczeństwo poślizgnięcia.

Nawet niżej, w Kotlinie Jeleniogórskiej, pogoda jest zdradliwa. Choć temperatura krąży wokół zera, szlaki są oblodzone i zasypane śniegiem, co czyni każdą wyprawę ryzykowną.

Uwaga na drogach! IMGW ostrzega przed gołoledzią

Niestety, koszmarne warunki nie dotyczą tylko górskich szczytów. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał pilny alert pierwszego stopnia przed oblodzeniem. Ostrzeżenie obejmuje niemal całe województwo dolnośląskie i obowiązuje od godziny 16:00 do północy 18 lutego. To może być wyjątkowo trudna noc dla wszystkich uczestników ruchu.

- Prognozuje się zamarzanie mokrej nawierzchni dróg i chodników po opadach deszczu ze śniegiem i mokrego śniegu powodujące ich oblodzenie. Temperatura minimalna od -5°C do -3°C, lokalnie około -8°C temperatura minimalna przy gruncie od -7°C do -3°C, lokalnie -10°C.

- alarmuje IMGW w swoim komunikacie.

