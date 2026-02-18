Atak zimy na Dolnym Śląsku. GOPR bije na alarm, sytuacja jest bardzo poważna

Zimowa aura postanowiła brutalnie o sobie przypomnieć, fundując mieszkańcom Dolnego Śląska prawdziwy pogodowy rollercoaster. Sytuacja w wyższych partiach gór stała się na tyle dramatyczna, że służby ratunkowe nie mogły zwlekać z reakcją. Również na nizinach nie będzie łatwo - synoptycy mają bardzo niepokojące prognozy dla kierowców i pieszych.

GOPR ogłasza drugi stopień zagrożenia lawinowego

Górskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe w Karkonoszach musiało interweniować. Po intensywnych opadach śniegu i silnym wietrze, które przetoczyły się przez góry, zdecydowano o podniesieniu stopnia zagrożenia lawinowego do drugiego. Ratownicy w swoim komunikacie nie owijają w bawełnę i apelują o maksymalną ostrożność.

- Całodzienne opady śniegu wraz z wiatrem utrudniły warunki na grzbiecie Karkonoszy, co spowodowało podwyższenie stopnia lawinowego. Największe zagrożenie występuje w miejscach odkładania się nawianego śniegu - w żlebach kotłów polodowcowych, na stromych stokach powyżej górnej granicy lasu oraz w formacjach wklęsłych. Tworzą się tam deski śnieżne o grubości 20 - 40 cm, miejscami słabo związane ze zmrożonym podłożem

- informuje GOPR Karkonosze.

Dla śmiałków, którzy mimo ekstremalnych warunków planują wyjście na szlak, ratownicy przygotowali garść kluczowych zaleceń. Sytuacja jest dynamiczna, a góry nie wybaczą teraz żadnego błędu.

- Śnieg transportowany przez wiatr tworzy niestabilne depozyty. W głębszych warstwach pokrywy występują słabe warstwy mogące sprzyjać lawinom. Szlaki miejscami zawiane, nieprzetarte i oblodzone. Zalecenia: Warunki dostateczne, lokalnie trudne. Wymagana umiejętność oceny zagrożenia lawinowego, odpowiedni wybór trasy i zachowanie szczególnej ostrożności na stromych stokach

- czytamy w oficjalnym komunikacie.

Ekstremalne warunki w górach. To nie jest czas na wycieczki

To, co dzieje się teraz w Karkonoszach, to prawdziwy test przetrwania. Na szczytach termometry pokazują -7 stopni Celsjusza, ale porywisty wiatr wiejący z prędkością 11 m/s sprawia, że odczuwalna temperatura jest znacznie niższa. Do tego dochodzi gęsta mgła i śnieżyce, które ograniczają widzialność do zaledwie 30 metrów. Szlaki zamieniły się w lodowiska pokryte lodoszreń, co stwarza śmiertelne niebezpieczeństwo poślizgnięcia.

Nawet niżej, w Kotlinie Jeleniogórskiej, pogoda jest zdradliwa. Choć temperatura krąży wokół zera, szlaki są oblodzone i zasypane śniegiem, co czyni każdą wyprawę ryzykowną.

Uwaga na drogach! IMGW ostrzega przed gołoledzią

Niestety, koszmarne warunki nie dotyczą tylko górskich szczytów. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał pilny alert pierwszego stopnia przed oblodzeniem. Ostrzeżenie obejmuje niemal całe województwo dolnośląskie i obowiązuje od godziny 16:00 do północy 18 lutego. To może być wyjątkowo trudna noc dla wszystkich uczestników ruchu.

- Prognozuje się zamarzanie mokrej nawierzchni dróg i chodników po opadach deszczu ze śniegiem i mokrego śniegu powodujące ich oblodzenie. Temperatura minimalna od -5°C do -3°C, lokalnie około -8°C temperatura minimalna przy gruncie od -7°C do -3°C, lokalnie -10°C.

- alarmuje IMGW w swoim komunikacie.