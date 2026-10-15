Pogoda we Wrocławiu: 16-18 października

Weekend we Wrocławiu rozpocznie się od bardzo przyjemnej, słonecznej aury, ale z każdym kolejnym dniem będzie się ona pogarszać. Termometry pokażą tendencję spadkową, a bezchmurne niebo z piątku zostanie zastąpione przez gęste chmury w sobotę i niedzielę. Mimo tych zmian, przez cały weekend nie prognozuje się opadów deszczu, co jest dobrą informacją dla planujących spędzić czas poza domem.

Słoneczny i najcieplejszy piątek

Piątek, 16 października, będzie zdecydowanie najcieplejszym i najbardziej pogodnym dniem weekendu we Wrocławiu. Temperatura w najcieplejszym momencie dnia sięgnie nawet 17 stopni Celsjusza. Dzień upłynie pod znakiem bezchmurnego nieba, co z pewnością ucieszy mieszkańców. Wiatr będzie wiał z prędkością około 3 m/s. Noc z piątku na sobotę będzie jeszcze stosunkowo ciepła, z temperaturą minimalną na poziomie około 8 stopni.

Pochmurna i chłodniejsza sobota oraz niedziela

Już w sobotę pogoda we Wrocławiu wyraźnie się zmieni. Słońce schowa się za gęstymi chmurami, które utrzymają się również w niedzielę. Będzie też odczuwalnie chłodniej – w sobotę maksymalna temperatura wyniesie około 15 stopni, a w niedzielę spadnie do około 14 stopni. Noce również staną się zimniejsze, z temperaturą minimalną w okolicach 5 stopni Celsjusza zarówno w sobotę, jak i w niedzielę. Wiatr w te dni wyraźnie osłabnie. W sobotę jego prędkość wyniesie zaledwie około 1 m/s, a w niedzielę nieznacznie wzrośnie do około 2 m/s.

Jak spędzić weekend przy takiej pogodzie?

Piątkowa, słoneczna aura będzie idealna na wszelkie aktywności na świeżym powietrzu. To doskonały moment na dłuższy spacer po miejskich parkach czy relaks w plenerze. Z kolei pochmurna, ale bezdeszczowa sobota i niedziela mogą zachęcać do spędzania czasu w inny sposób. To dobra okazja, by odwiedzić miejsca pod dachem, takie jak kina czy muzea, bez obaw o deszcz, który mógłby utrudnić przemieszczanie się po mieście.

Dane pogodowe: OpenWeather