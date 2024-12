Autobus MPK zderzył się z osobówką. Paraliż we Wrocławiu

Wrocław. Dwa wypadki na ul. Krakowskiej

To było ciężkie popołudnie dla kierowców i pasażerów komunikacji miejskiej, którzy poruszali się w czwartek (19 grudnia) ul. Krakowską we Wrocławiu. Przed godz. 20 doszło do dwóch wypadków, które na długo sparaliżowały południowo-wschodnią część Wrocławia.

Na wysokości parku handlowego Family Point zderzyły się autobus MPK i samochód osobowy. Do wypadku doszło, gdy osobowy nissan wyjeżdżał z ulicy między marketami Selgros i Leroy Merlin na ul. Krakowską, którą poruszał się autobus. Bok osobówki został mocno uszkodzony.

W podobnym czasie do wypadku doszło również kilkaset metrów dalej, na skrzyżowaniu ulic Krakowskiej, Karwińskiej i Opolskiej. W tym miejscu doszło do zderzenia motocyklisty z samochodem osobowym.

W czasie działania służb na Krakowskiej, a także na ulicach dojazdowych, utworzyły się potężne korki.