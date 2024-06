Bestialsko znęcał się nad kuną. Koledzy nagrywali i rechotali

Podczas wycieczki pamiętali o niepełnosprawnym koledze. To, co zrobili wzruszy każdego. „Każdy chce mieć swoje Kilimandżaro”

Wybory do Parlamentu Europejskiego. Tak prezentują się wyniki exit poll we Wrocławiu i Opolu

Oleśnica. Bestialsko znęca się nad bezbronną kuną

W pierwszym tygodniu czerwca do sieci trafiło szokujące nagranie. Najpierw widać zwierzę, które zostało złapane do żółtego wiaderka. Zza kamery słychać głosy innych mężczyzn, którzy świetnie się bawią i zachęcają jednego z nich do radykalnego rozprawienia się z przestraszoną kuną. W kolejnym ujęciu widzimy bezbronną zwierzę leżącą na kartonie, do której podchodzi mężczyzna – i przy zachęcie towarzyszy – miażdży kunę butem, która przeraźliwie piszczy. Nagranie jest wstrząsające.

Szybko okazało się autor nagrania związany jest z Oleśnicą. - Oleśniccy policjanci zaraz po ujawnieniu w sieci materiału obrazującego skandaliczne zachowanie nieznanych osób wobec bezbronnego zwierzęcia natychmiast zajęli się sprawą i przystąpili do działania. Już kilka godzin później ustalona została osoba, która zamieściła film w sieci i brała udział w tym zdarzeniu – poinformowała Komenda Powiatowa Policji w Oleśnicy.

Po przesłuchaniu młodego mężczyzny, a także zabezpieczeniu jego telefonu komórkowego, mundurowi ustalili dane innych uczestników karygodnego zdarzenia.

Na razie nikt nie usłyszał zarzutów, ale wydaje się, że jest to tylko kwestią czasu, gdy wszystkie okoliczności zdarzenia zostaną wyjaśnione. - Wszyscy muszą się liczyć z konsekwencjami w związku z naruszeniem przepisów ustawy ochronie zwierząt. Nie może być przyzwolenia na tego typu zachowania i policjanci zawsze będą reagować natychmiast, a sprawcy nie pozostaną bezkarni – przekazała Komenda Powiatowa Policji w Oleśnicy.

Za znęcanie się nad zwierzętami ze szczególnym okrucieństwem grozi kara od 3 miesięcy do 5 lat pozbawienia wolności.