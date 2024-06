Przywiozła sobie piękną pamiątkę z Egiptu. Teraz grozi jej więzienie

Wrocław. Turystka przywiozła z Egiptu zakazane okazy

Do zdarzenia doszło na początku czerwca na lotnisku we Wrocławiu. Turystka wracająca z Egiptu nie zgłosiła do kontroli przywozu okazów chronionych gatunków dzikiej fauny i flory. - W bagażu wytypowanym do kontroli funkcjonariusze Służby Celno-Skarbowej z Oddziału Celnego Osobowego Portu Lotniczego Wrocław-Strachowice zatrzymali nietypowy okaz koralowca, który wyrósł na przydaczni. Pasażerka nie przedstawiła pozwolenia eksportowego wymaganego przepisami Unii Europejskiej – informuje Agnieszka Rzeźnicka-Gniadek, rzecznik prasowy Izby Administracji Skarbowej we Wrocławiu.

To surowo zakazane, dlatego sprawą zajął się Wydział Dochodzeniowo-Śledczy Dolnośląskiego Urzędu Celno-Skarbowego. Konsekwencje, które grożą niesfornej turystce są bardzo poważne. - Przewóz tego typu fragmentów rafy koralowej jest przestępstwem i podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5 – dodaje Agnieszka Rzeźnicka-Gniadek.