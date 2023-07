Betonowa płyta spadła na 8-latka! Chłopiec był reanimowany

Betonowa płyta spadła na 8-latka. Tragiczny wypadek w Jeleniej Górze

8-latek z Jeleniej Góry był reanimowany, po tym jak spadła na niego betonowa płyta. Do wypadku doszło w sobotę, 29 lipca, ok. godz. 13, gdy chłopiec razem z 11-letnią kuzynką przechodzili przez dziurę w ogrodzeniu, by dostać się na lokalny stadion. W tym czasie jedna z betonowych płyt spadła na niego, w dodatku go przygniatając. Po dotarciu na miejsce wypadku rozpoczęła się reanimacja poszkodowanego, bo stracił on funkcje życiowe, które na szczęście udało się przywrócić. 8-latek trafił najpierw do szpitala w Jeleniej Górze, skąd został przetransportowany do szpitala we Wrocławiu. Dziecko nadal znajduje się w stanie ciężkim. - Wyjaśniamy okoliczności tego zdarzenia - mówi podinsp. Edyta Bagrowska, rzeczniczka Komendy Miejskiej Policji w Jeleniej Górze.

Sonda Czy masz zaufanie do polskiej służby zdrowia? Tak Nie