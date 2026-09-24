Bili w twarz 17-latka i kazali mu oddać koszulkę. Dwie osoby zatrzymane

Świdniccy policjanci zatrzymali dwóch mężczyzn (20 i 19 lat) podejrzanych o napad na 17-latka.

Sprawcy zaatakowali nastolatka, uderzając go w twarz i grożąc pobiciem, a następnie ukradli mu koszulkę z barwami klubu piłkarskiego.

Mężczyźni usłyszeli zarzuty rozboju w Prokuraturze Rejonowej w Świdnicy, za co grozi im kara od 2 do 15 lat pozbawienia wolności.

Jak doszło do napadu na nastolatka w Świdnicy?

O zajściu mundurowych powiadomił ojciec poszkodowanego nastolatka. Z jego relacji wynikało, że 17-latek został niespodziewanie zaatakowany na ulicy przez dwóch napastników. Agresorzy uderzyli go pięścią w twarz oraz grozili dotkliwym pobiciem, jeśli nie spełni ich żądań. Ich celem nie były jednak pieniądze czy telefon komórkowy, ale koszulka z barwami klubu piłkarskiego, którego nastolatek jest wiernym kibicem. Na szczęście, jak informuje policja w Świdnicy, nastolatek nie odniósł poważnych obrażeń fizycznych i nie wymagał hospitalizacji.

Świdniccy kryminalni natychmiast po otrzymaniu zgłoszenia rozpoczęli działania operacyjne. Dzięki precyzyjnemu rozpracowaniu środowiska lokalnych pseudokibiców oraz szybkiemu zabezpieczeniu śladów, funkcjonariusze wytypowali podejrzanych. Okazali się nimi dwaj mieszkańcy powiatu świdnickiego w wieku 19 i 20 lat. Obaj zostali zatrzymani i trafili do policyjnego aresztu.

Co grozi zatrzymanym?

Młodzi mężczyźni usłyszeli już zarzuty w Prokuraturze Rejonowej w Świdnicy. Za ten czyn grozi im kara od 2 do nawet 15 lat pozbawienia wolności. O ich dalszym losie zadecyduje świdnicki sąd, który rozpatrzy wniosek o zastosowanie odpowiednich środków zapobiegawczych.

Świdniccy policjanci w oficjalnym komunikacie wysłali jasny sygnał do środowiska pseudokibiców: „Nie ma przyzwolenia na przemoc i tego typu zachowania pseudokibiców. Wszelkie naruszenia prawa, próby wymuszeń, zastraszania lub odbierania innym klubowych symboli z użyciem przemocy albo gróźb, zawsze spotkają się ze zdecydowaną reakcją Policji, a sprawcy muszą się liczyć z konsekwencjami”. Mundurowi zapowiadają dalszą bezwzględną walkę z chuligaństwem stadionowym i ulicznym.

Sonda Czy polskie prawo radzi sobie z zachowaniem pseudokibiców? Tak Nie Nie mam zdania