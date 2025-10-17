Biżuteria, kamienie i błysk we Wrocławiu! Ruszają Jesienne Targi Minerałów i Jubilerów

To jedno z największych tego typu wydarzeń w Europie. 18-19 października w Hali Orbita przy ul. Wejherowskiej 34 we Wrocławiu odbędą się Jesienne Targi Minerałów, Biżuterii i Wyrobów Jubilerskich. Podczas targów będzie można nie tylko obejrzeć, ale też kupić wyjątkowe minerały, kamienie szlachetne, skamieniałości, kryształy oraz unikatową biżuterię z różnych zakątków świata.

Jak spowiadają organizatorzy, tegoroczną atrakcją będzie wystawa specjalna „Agaty z krainy wygasłych wulkanów” czyli cudze chwalicie swego nie znacie - prezentująca kilkadziesiąt starannie wyselekcjonowanych okazów z Gór Kaczawskich - w tym prawdziwą gwiazdę wystawy, agat znaleziony w Polsce, ważący ponad 100 kg!

Dla osób pragnących pogłębić wiedzę przygotowano także wykład o agatach. Ponadto w tak zwanej Geostrefie uczestnicy w każdym wieku będą mogli wziąć udział w warsztatach i interaktywnych zabawach, a najmłodszych czeka Geolandia pełna kreatywnych aktywności wprowadzających w świat geologii. Gratką będzie pokaz cięcia agatów oraz polerowania minerałów.

- Zaprezentujemy pracę małej piły oraz proces obróbki agatów z Brazylii, Mozambiku i Botswany. Nie zabraknie też mini wystawy kamieni przed i po oszlifowaniu, ukazującej fascynujący proces ich przemiany - mówią organizatorzy wystawy. - Jesienne Targi Minerałów, Biżuterii i Wyrobów Jubilerskich łączą naukę, kunszt i piękno natury - serdecznie zapraszamy do odwiedzin - mówi Magdalena Pieczyńska z Międzynarodowej Giełdy Biżuterii i Minerałów.

Targi zostały objęte Honorowym Patronatem Wojewody Dolnośląskiego, pani Anny Żabskiej.