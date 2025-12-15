Koszmar pod szkołą! Nie żyje 12-latka, zakrwawione dziewczynki widziane w okolicy

Tragedia w Jeleniej Górze. Ciało 12-latki znalezione w pobliżu szkoły

W poniedziałek tuż przed godziną 15 policja w Jeleniej Górze otrzymała zgłoszenie o znalezieniu ciała. Zwłoki 12-letniej dziewczynki odkryto między ulicami Wyspiańskiego a Słowackiego.

− Ciało 12-letniej dziewczynki znaleziono na ulicy Wyspiańskiego. Najprawdopodobniej doszło do zabójstwa. Policjanci pod nadzorem prokuratury pracują teraz na miejscu tragedii. Wyjaśniamy przyczyny i okoliczności tego tragicznego zdarzenia. Na tym etapie postępowania nie udzielamy więcej informacji − powiedziała w rozmowie z ESKĄ podinsp. Edyta Bagrowska, oficer prasowy policji w Jeleniej Górze. Na miejscu natychmiast rozpoczęły się czynności śledcze pod nadzorem prokuratora.

Śledztwo w toku

Obecnie trwają intensywne oględziny miejsca zdarzenia oraz zabezpieczanie śladów. Policja nie udziela na razie szczegółowych informacji na temat okoliczności śmierci dziewczynki, ani motywów zbrodni. Ciało zostało znalezione około 200 metrów od szkoły podstawowej. Na razie nie potwierdzono, czy ofiara była uczennicą tej placówki. Sprawa jest bardzo delikatna, a śledczy dokładają wszelkich starań, aby wyjaśnić wszystkie okoliczności tej tragedii. Lokalne media informują o wzmożonej aktywności policji w okolicy miejsca znalezienia ciała.

Relacja mieszkańców z miejsca zdarzenia. „Widziałam zakrwawioną dziewczynkę”

Reporterzy ESKI dotarli do sąsiadki, która mieszka najbliżej miejsca zdarzenia. Z jej relacji wynika, że w zdarzeniu mogły brać udział trzy dziewczynki i chłopak.

− Przyjechałam z pracy, a tata powiedział, że jest tu pełno policji. Mówił, że jakaś dziewczynka leżała, a druga, zakrwawiona, stała przy płocie. Ponoć był tam też jakiś chłopak. Trzecia dziewczynka, również zakrwawiona, uciekała gdzieś bokiem. Podobno znaleziono ją na ulicy Słowackiego. I tyle wiem − relacjonuje kobieta.

Sąsiadka dodaje, że w okolicy często przebywa młodzież, szczególnie latem. − Mają tutaj swoje schadzki, bo jest tu mostek, którym można przejść nad strumykiem Rzepka − mówi. Kobieta podkreśla, że jest to bardzo spokojna okolica i wszyscy są w szoku, że doszło do takiej tragedii.

Co dalej ze śledztwem w sprawie zabójstwa w Jeleniej Górze?

Śledztwo w sprawie zabójstwa 12-letniej dziewczynki w Jeleniej Górze trwa. Policja i prokuratura prowadzą intensywne czynności, mające na celu ustalenie przyczyn i okoliczności tego tragicznego zdarzenia oraz zatrzymanie potencjalnych sprawców.

