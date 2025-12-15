Zaginęła trenerka personalna! 48-letnia Anna przepadła bez wieści. Tam była widziana po raz ostatni

Michał Michalak
Michał Michalak
2025-12-15 11:07

Zaginęła 48-letnia mieszkanka Polanicy-Zdroju. Anna Potocka, która jest trenerką personalną, wyszła z domu w czwartek, 11 grudnia, i pojechała do Wrocławia. Po raz ostatni była widziana tego samego dnia ok. godz. 16.30, na osiedlu Jagodno w stolicy Dolnego Śląska. Kobieta nie zabrała ze sobą telefonu ani komputera, a od tamtej pory nie ma z nią żadnego kontaktu. Zaginionej poszukuje też policja.

  • Trwają poszukiwania Anny Potockiej z Polanicy-Zdroju, która zaginęła 11 grudnia.
  • 48-latka wyszła z domu bez telefonu i komputera, a ostatni raz widziano ją we Wrocławiu.
  • Policja prowadzi poszukiwania, a rodzina prosi o pomoc. Jakie są dalsze losy Anny Potockiej?

Polanica-Zdrój. Zaginęła 48-letnia trenerka personalna. Gdzie jest Anna Potocka?

Trwają poszukiwania Anny Potockiej z Polanicy-Zdroju, która zaginęła w czwartek, 11 grudnia. Jak informuje profil facebookowy Alert Zaginieni, powołując się na informacje siostry 48-latki, kobieta wyszła z domu, nie zabierając ze sobą komputera ani telefonu, a następnie udała się do Wrocławia, gdzie była po raz ostatni widziana. Z relacji jej siostry wynika, że w czwartek, 11 grudnia, ok. godz. 16.30, zaginiona przebywała na terenie Jagodna.

O zaginięciu mieszkanki Polanicy-Zdroju, na co dzień trenerki personalnej, został również powiadomiony miejscowy komisariat policji.

- Potwierdzam, że prowadzimy poszukiwania za tą panią - powiedziała "Super Expressowi" podinspektorka Wioletta Martuszewska, rzeczniczka Komendy Powiatowej Policji w Kłodzku.

Wszystkie osoby, które mają jakiekolwiek informacje na temat zaginionej 48-latki, proszone są o kontakt:

  • z Komisariatem Policji w Polanicy-Zdroju pod numerem telefonu: 47 875 27 00;
  • pod numerem alarmowym 112;
  • za pośrednictwem strony internetowej Alert Zaginieni lub pod adresem mailowym: [email protected].

Rysopis zaginionej: wzrost: około 160 cm; włosy: blond; oczy: niebieskie. W dniu zaginięcia Anna Potocka ubrana była w ciemną kurtkę i ciemne spodnie dresowe.

Tajemnicze zaginięcie małżeństwa z Warszawy

Polecany artykuł:

Potężne zderzenie trzech aut! 46-latka nie żyje, są ranni. Śmiertelny wypadek w…
Wrocław SE Google News
Polanica-Zdrój. Zaginięcie 48-latki
6 zdjęć
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

POLICJA
POLANICA-ZDRÓJ
ZAGINIONE KOBIETY