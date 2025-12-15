Trwają poszukiwania Anny Potockiej z Polanicy-Zdroju, która zaginęła 11 grudnia.

48-latka wyszła z domu bez telefonu i komputera, a ostatni raz widziano ją we Wrocławiu.

Policja prowadzi poszukiwania, a rodzina prosi o pomoc. Jakie są dalsze losy Anny Potockiej?

Polanica-Zdrój. Zaginęła 48-letnia trenerka personalna. Gdzie jest Anna Potocka?

Trwają poszukiwania Anny Potockiej z Polanicy-Zdroju, która zaginęła w czwartek, 11 grudnia. Jak informuje profil facebookowy Alert Zaginieni, powołując się na informacje siostry 48-latki, kobieta wyszła z domu, nie zabierając ze sobą komputera ani telefonu, a następnie udała się do Wrocławia, gdzie była po raz ostatni widziana. Z relacji jej siostry wynika, że w czwartek, 11 grudnia, ok. godz. 16.30, zaginiona przebywała na terenie Jagodna.

O zaginięciu mieszkanki Polanicy-Zdroju, na co dzień trenerki personalnej, został również powiadomiony miejscowy komisariat policji.

- Potwierdzam, że prowadzimy poszukiwania za tą panią - powiedziała "Super Expressowi" podinspektorka Wioletta Martuszewska, rzeczniczka Komendy Powiatowej Policji w Kłodzku.

Wszystkie osoby, które mają jakiekolwiek informacje na temat zaginionej 48-latki, proszone są o kontakt:

z Komisariatem Policji w Polanicy-Zdroju pod numerem telefonu: 47 875 27 00;

pod numerem alarmowym 112;

za pośrednictwem strony internetowej Alert Zaginieni lub pod adresem mailowym: [email protected].

Rysopis zaginionej: wzrost: około 160 cm; włosy: blond; oczy: niebieskie. W dniu zaginięcia Anna Potocka ubrana była w ciemną kurtkę i ciemne spodnie dresowe.