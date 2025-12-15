Zabójstwo 12-latki w Jeleniej Górze

Dramat rozegrał się w poniedziałek tuż przed godziną 15. Policja w Jeleniej Górze otrzymała zgłoszenie o znalezieniu ciała dziecka. Zwłoki 12-letniej dziewczynki odkryto między ulicami Wyspiańskiego a Słowackiego, zaledwie około 200 metrów od szkoły podstawowej. Na miejscu natychmiast pojawiły się służby, a teren został zabezpieczony.

− Ciało 12-letniej dziewczynki znaleziono na ulicy Wyspiańskiego. Najprawdopodobniej doszło do zabójstwa. Policjanci pod nadzorem prokuratury pracują teraz na miejscu tragedii. Wyjaśniamy przyczyny i okoliczności tego tragicznego zdarzenia. Na tym etapie postępowania nie udzielamy więcej informacji − powiedziała w rozmowie z ESKĄ podinsp. Edyta Bagrowska, oficer prasowy policji w Jeleniej Górze.

Chwilę po godzinie 18 policjantka potwierdziła, że sprawa prowadzona jest w kierunku zabójstwa. – Mamy ustaloną osobę nieletnią, która może mieć związek z tym zdarzeniem – dodała.

Obecnie trwają intensywne oględziny miejsca zdarzenia oraz zabezpieczanie śladów. Policja nie ujawnia szczegółów dotyczących okoliczności śmierci ani możliwych motywów.

Relacja sąsiadki. „Zakrwawiona dziewczynka stała przy płocie”

Reporterzy ESKI dotarli do sąsiadki mieszkającej najbliżej miejsca tragedii. Jej relacja mrozi krew w żyłach.

− Przyjechałam z pracy, a tata powiedział, że jest tu pełno policji. Mówił, że jakaś dziewczynka leżała, a druga, zakrwawiona, stała przy płocie. Ponoć był tam też jakiś chłopak. Trzecia dziewczynka, również zakrwawiona, uciekała gdzieś bokiem. Podobno znaleziono ją na ulicy Słowackiego. I tyle wiem − opowiada kobieta. Dodaje, że w tej spokojnej okolicy często spotyka się młodzież, zwłaszcza latem. − Mają tutaj swoje schadzki, bo jest tu mostek, którym można przejść nad strumykiem Rzepka − mówi, podkreślając, że wszyscy są wstrząśnięci.

Miasto uruchamia pomoc psychologiczną

Podczas konferencji prasowej, którą zwołano kilka godzin po dramacie, jako pierwszy głos zabrał prezydent miasta Jerzy Łużniak.

– Około godziny 14:50, 15 grudnia w Jeleniej Górze przy ulicy Wyspiańskiego znaleziono ciało 12-letniej uczennicy Szkoły Podstawowej nr 10 w Jeleniej Górze. Ze wstępnych ustaleń prokuratury wynika, że do śmierci dziecka mogło dojść w wyniku działań osób trzecich. W toku prowadzonych czynności ustalono osobę nieletnią, która może mieć związek z tym zdarzeniem – przekazał.

Miasto i szkoły uruchamiają szeroką pomoc psychologiczną. Dyrektor SP nr 10 Paweł Domagała nie krył emocji. – Wspaniała, zdolna dziewczynka, osiągająca bardzo wysokie wyniki w nauce. Wzorowa uczennica, która brała udział w zajęciach wolontariatu szkolnego, wspierała innych uczniów. Angażowała się we wszelkiego rodzaju konkursy, zawody sportowe. Wszechstronnie uzdolniona, bardzo pogodna uczennica. Jest to dla nas wszystkich ogromna strata – mówił.

