Bóbr w centrum Wrocławia

Do niecodziennego zdarzenia doszło we wtorek, 12 marca, przed godz. 8 rano. Na schodkach prowadzących do jednego ze sklepów przy ul. Odrzańskiej we Wrocławiu usiadł bóbr. Zwierzę było zestresowane i aż wtuliło się w kąt schodów.

Na szczęście jeden z przechodniów zawiadomił straż miejską, a funkcjonariusze po kilkunastu minutach zjawili się na miejscu. Najpierw strażnicy zabezpieczyli wielkiego gryzonia, a następnie – po zbadaniu przez specjalistę i potwierdzeniu, że jest zdrowy – bóbr został zabrany i wypuszczony w jego naturalnym środowisku.

Cała sytuacja, choć mocno zestresowała zwierzaka, zakończył się szczęśliwie. Warto pamiętać, że podobne przypadki – gdy mamy do czynienia z dzikimi zwierzętami w mieście - należy zgłaszać do służb miejskich, jakich jak:

Centrum Zarządzania Kryzysowego, tel. 717 70 22 22 (całodobowo)

Wydział Środowiska UMW, tel. 71 799 67 00 (w godzinach pracy urzędu).