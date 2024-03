Neony zgasną?

Kultowe miejsce zniknie z centrum Wrocławia? Właściciel i miasto nie mogą się dogadać

tas 7:35

Co dalej z neonami przy ul. Ruskiej we Wrocławiu? Popularna miejscówka przestanie istnieć, czy miasta o właściciel neonów dojdą do porozumienia? Na razie obarczają się winą za to, że sprawa znalazła się na ostrzu noża.