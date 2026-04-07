Realizacja ponad 11-kilometrowego fragmentu trasy S8 między Jordanowem Śląskim a Łagiewnikami nabrała znacznego przyspieszenia. Za ten kluczowy etap robót odpowiada firma Budimex, która z każdym miesiącem wykazuje zauważalne postępy na placu budowy. Harmonogram zakłada, że ten odcinek będzie gotowy we wrześniu 2027 roku. Obecny stan zaawansowania infrastruktury robi duże wrażenie.

Budowa S8 pod Wrocławiem. Prace trwały całą zimę

Wrocławski oddział Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad przekazał pozytywne informacje z placu robót. Okazuje się, że drogowcy nie przerwali swoich działań na podwrocławskich odcinkach S8 nawet w najchłodniejszych miesiącach roku.

- Zima dobiegła końca i choć prace na budowach w tym czasie bywają ograniczone ze względu na pogodę, to na podwrocławskich budowach drogi ekspresowej S8 roboty trwały nieprzerwanie. Inwestycje konsekwentnie posuwają się naprzód. Prace na kolejnych dwóch odcinkach, bliżej Kłodzka, ruszą jeszcze w tym roku

- przekazała GDDKiA w swoim najnowszym komunikacie.

Trasa S8 Jordanów Śląski - Łagiewniki. Nowe węzły i wiadukty

Projektanci wyznaczyli przebieg tego odcinka na zachód od dotychczasowej drogi krajowej numer 8. Będzie to całkowicie nowa jezdnia z potężną infrastrukturą drogową, która ma zagwarantować podróżnym maksymalny poziom bezpieczeństwa oraz wygody.

- Trasa zostanie poprowadzona nowym śladem po zachodniej stronie istniejącej DK8 i przebiegać będzie przez tereny gmin Jordanów Śląski i Łagiewniki. Zaplanowano budowę dwóch węzłów drogowych: Łagiewniki Północ - połączenie z drogami krajowymi nr 8 i 39 oraz Łagiewniki Zachód - połączenie z drogą wojewódzką nr 384. Ponadto na odcinku wybudowane zostaną: dwa mosty pełniące również funkcję przejścia dla zwierząt, cztery wiadukty nad drogą ekspresową, trzy wiadukty w ciągu drogi ekspresowej oraz sześć przepustów pełniących również funkcję przejść dla zwierząt

- tłumaczy Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad.

Droga ekspresowa S8 Wrocław - Kłodzko. Inwestycja podzielona na etapy

Docelowo cała szybka arteria łącząca stolicę województwa z Kłodzkiem osiągnie blisko 80 kilometrów. Inwestor podzielił ten gigantyczny projekt na siedem mniejszych zadań wykonawczych, aby usprawnić realizację. Sześć odcinków weszło już w fazę budowlaną. Z kolei dla ostatniego etapu, zlokalizowanego przy czeskiej granicy, w marcu sfinalizowano kontrakt na stworzenie niezbędnej dokumentacji projektowej.

Postępy na budowie drogi S8. Co dzieje się na innych odcinkach?

Prace budowlane toczą się w tym samym czasie w kilku oddzielnych lokalizacjach całego projektu.

Odcinek Kobierzyce Północ - Kobierzyce Południe

Ekipy budowlane zdołały już zorganizować zaplecze dla sprzętu ciężkiego i zaczęły stawiać bazowe elementy trasy. Powstają właśnie fundamenty pod obiekty inżynierskie, a teren jest sukcesywnie porządkowany pod kolejne fazy robót budowlanych.

Odcinek Kobierzyce Południe - Jordanów Śląski

W tym miejscu wystartowały już intensywne roboty ziemne, w tym głębokie wykopy oraz usypywanie podłoża. Drogowcy pracują również nad konstrukcją przepustów wodnych i systematycznie likwidują kolizje z dawną infrastrukturą podziemną.