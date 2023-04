i Autor: ZDJĘCIE ILUSTRACYJNE, FOT. SHUTTERTOCK Były burmistrz skazany za łapówki. Policja pokazała, jak wziął 50 tysięcy złotych!

Zobaczcie film

Były burmistrz skazany za łapówki. Policja pokazała, jak wziął 50 tysięcy złotych!

tas 20:08 Czy ten artykuł był ciekawy? Podziel się nim!

Sąd Apelacyjny we Wrocławiu skazał Jacka C., byłego burmistrza Boguszowa-Gorc, na 5 lat i 3 miesięcy więzienia za przyjmowanie łapówek. Policjanci zajmującą się sprawą pokazali, jak doszło do wręczenia urzędnikowi 50 tysięcy złotych.