Koniec religii w szkołach. Lekcje wrócą do salek katechetycznych?

Do groźnego zdarzenia doszło w niedzielę, 19 listopada, w Kobierzycach pod Wrocławiem. Około godz. 7.30 policjanci z patrolu drogowego chcieli zatrzymać do kontroli kierowcę citroena. - Kierujący początkowo zatrzymał pojazd, jednak w trakcie podejmowanych przez mundurowych czynności niespodziewanie gwałtownie ruszył, potrącając policjanta i rozpoczynając ucieczkę. Ranny mundurowy, ze średnimi obrażeniami ciała, trafił do szpitala, gdzie jest hospitalizowany – poinformowała wrocławska policja.

Natychmiast rozpoczęły się zakrojone na szeroką skalę poszukiwania sprawcy. W poniedziałek, 20 listopada, przed południem, policjanci z Wrocławia i Kobierzyc zatrzymali 26-letniego obcokrajowca podejrzewanego o potrącenie funkcjonariusza ruchu drogowego.

- Ze wstępnych ustaleń wynika, iż mężczyzna nie posiada prawa jazdy, które już wcześniej stracił w związku z kierowaniem pojazdem pod wpływem alkoholu. Z zatrzymanym prowadzone są obecnie czynności procesowe, może on odpowiadać za czynną napaść na funkcjonariusza publicznego. Za to przestępstwo grozić może kara nawet 15 lat pozbawienia wolności – dodali policjanci.