Ceny niższe nawet o 70 proc. Takie obniżki w nowym sklepie we Wrocławiu. Kto tam zrobi zakupy? [ZDJĘCIA]

Sklep społeczny we Wrocławiu. Ceny

Sklep społeczny we Wrocławiu znajduje się przy ul. Sądowej 14. Ma on charakter… pół zamknięty, co oznacza, że zakupów mogą w nim dokonywać tylko posiadacze karty klienta. Sklep powstał bowiem z myślą o osobach, które znalazły się w trudnej sytuacji życiowej, w tym finansowej.

W sklepie społecznym można kupić artykuły spożywcze, chemie gospodarczą czy karmę dla zwierząt. W sprzedaży nie będzie wyrobów tytoniowych i alkoholu. Co ważne – w sklepie jednorazowo można zrobić zakupy tylko za około 100 zł.

- My, jako Fundacja ESPA, otrzymujemy informację o produktach, które mają krótki termin ważności lub też pochodzą z tzw. serii próbnych czy też stoków magazynowych i nie są przeznaczone do normalnej sprzedaży. Otrzymujemy je i przekazujemy do sklepu społecznego, dzięki czemu żywność nie ląduje na śmietniku, tylko trafia do ludzi. Mimo że ma krótką datę ważności, to wciąż nadaje się do spożycia – mówi Norbert Palimąka, prezes Fundacji ESPA.

Zysk ze sklepu społecznego będzie przekazywany na cele społeczne: część na działalność sklepu, jego obsługę, a część na wsparcie rodzin zastępczych. Sklep ma na celu działalność pomocową, a nie zarobkową.

To pierwszy sklep społeczny w stolicy Dolnego Śląska. Zarówno w innych miastach w Polsce, jak i zagranicą tego typu miejsca cieszą się coraz większą popularnością. Wrocławski sklep będzie prowadziło Wrocławskie Forum Kobiet, przy wsparciu Fundacji ESPA. 100 tysięcy złotych na założenie sklepu przekazało Przymierze Pastorów.

Miasto wynajmuje organizacjom lokal po preferencyjnych stawkach. Dodatkowo doposażyło sklep w urządzenia chłodnicze o wartości 50 tysięcy złotych.

Przykładowe ceny w sklepie społecznym

Kabanosy włoskie Sokołów - 100 g - 3,80 zł

Kiełbasa sucha żywiecka Olewnik - 220 g - 6,49 zł

Salami z oliwkami Bell - 2,99 zł

Szynka z beczki Duda - 100 g - 4,39 zł

Karta klienta w sklepie społecznym

By zrobić zakupy w sklepie społecznym trzeba posiadać kartę klienta. Można otrzymać ją w sklepie – na podstawie specjalnego zaświadczenia wystawionego w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej. Karta zostanie wydana od ręki.

Osoby, które mogą otrzymać kartę klienta:

posiadające zaświadczenie/oświadczenie o niskich dochodach wydawane przez MOPS,

członkowie rodzin zastępczych,

członkowie rodzinnych domów dziecka i pogotowia opiekuńczego,

seniorzy (60+),

podopieczni Fundacji ESPA i WFK