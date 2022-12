i Autor: tas Zima we Wrocławiu. Trudne warunki na drogach. Utrudnienia we Wrocławiu i w regionie

Jak się jeździ?

Zima we Wrocławiu. Trudne warunki na drogach. Utrudnienia we Wrocławiu i w regionie

Zima we Wrocławiu. Od niedzieli pada śnieg we Wrocławiu. Spodziewanego armageddonu nie ma, ale kierowcy i tak muszą liczyć się z dużymi utrudnieniami. Jak się jeździ we Wrocławiu i na Dolnym Śląsku? Sprawdźcie.