Resztki jedzenia to zaproszenie dla dzików

Najbardziej znana Giełda Staroci we Wrocławiu

Co dalej z Trzonolinowcem?

Do zdarzenia doszło w czwartek, 1 lutego, po godz. 14 na osiedlu Polanowice. Policjanci znajdowali się w oznakowanym radiowozie i chcieli zatrzymać volkswagena passata do rutynowej kontroli. Kierowca samochodu ruszył w kierunku policjanta i uszkodził przy tym radiowóz. - Z uwagi na zagrożenie życia i zdrowia policjanta, została użyta broń służbowa. Mężczyzna uderzając w policyjny radiowóz oddalił się z miejsca. Policjanci ruszyli za nim w pościg - powiedział kom. Wojciech Jabłoński z KMP we Wrocławiu.

W piątek, 2 lutego, nadal prowadzone były poszukiwania kierowcy. Funkcjonariusze znaleźli już samochód sprawcy. Jak przyznał kom. Wojciech Jabłoński, "jest kwestią czasu, kiedy policjanci go zatrzymają".

- Mamy ustalone personalia tego człowieka. Wiemy też, jak wygląda. Myślę, że zatrzymanie go to kwestia czasu - powiedział PAP kom. Wojciech Jabłoński.

Za czynną napaść na funkcjonariusza grozić mu może nawet 10 lat pozbawienia wolności.