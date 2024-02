i Autor: policja/zdjęcie ilustracyjne zdjęcie ilustracyjne

STRZELANINA I POŚCIG

We Wrocławiu policja użyła broni! Kierowca usiłował przejechać funkcjonariusza

sz | PAP 20:13

We Wrocławiu padły strzały z broni palnej! W czwartkowe popołudnie policjanci zatrzymali kierowcę do kontroli drogowej, a ten w odpowiedzi usiłował przejechać jednego z funkcjonariuszy. Mundurowy po zamachu na swoje zdrowie i życie wyciągnął broń. Padły strzały. We Wrocławiu trwa obława za kierowcą.