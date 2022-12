Chleb na zakwasie i wyroby jak w domu. Tutaj znajdziesz pyszności wypiekane z naturalnych składników

Sąd uznał, że Zanzibar i Barbados to były łapówki. Były wiceprezydent Wrocławia skazany

Jeśli marzysz o smaku domowych wypieków ale sam/sama nie masz czasu na to, by się nimi zająć, mamy dobrą wiadomość! W "Ale ciacho" zakupisz pyszne wyroby, które smakują zupełnie jak te wykonane w domu! Sekretem jest rzemieślnicza produkcja z dodatkiem pasji. Znajdziesz tu chleb na zakwasie wykonany na naturalnych produktach. "Czysty", prosty skład, bez żadnych ulepszaczy, a do tego idealny smak – chrupiący, wręcz rozpływający się w ustach, taki jak wypiekały nasze babcie. Czy można chcieć czegoś więcej?

W "Ale ciacho" znajdziesz rzemieślnicze wyroby przygotowywane na miejscu. To lokalna manufaktura, która działa pod jednym adresem, a nie na masową skalę. Dzięki temu gwarantuje wypieki na najwyższym poziomie. Wszelkie powstające tu torty, ciasta, ciasteczka i inne słodkości można zamówić indywidualnie. Oprócz standardowych składników, z których powstaje ciasto, są w nim przede wszystkim serce i pasja. W pachnącej i przyciągające wzrok witrynce znajdziesz różnego rodzaju słodkości. Należy tu jednak dodać ostrzeżenie – jeśli już raz spróbujesz, na pewno wrócisz po więcej! Do pysznego ciacha zakupić można pyszne, rozgrzewające herbaty i napary.

Święta w "Ale ciacho"

Tuż przed świętami w cukierni unosi się korzenny zapach - to oryginalny, pachnący świętami domek z piernika! Ręcznie robiony od podstaw z samych naturalnych składników! To idealny na prezent lub jako magiczny element świątecznego wystroju każdego domu! Znajdziecie tu też inne świąteczne pyszności - ciasta i ciasteczka. W ofercie świątecznej znalazły się m.in. ciasto krówka, szarlotka, marchewkowe, sernik japoński, sernik królewski, sernik z borówką, seromak, ciastko orzechowo-miodowe, malinowa chmurka, tiramisu, napoleonka, piernik z bakaliami i makowiec.

Gdzie znajdę "Ale ciacho"?

Cukiernia "Ale ciacho" znajduje się zaledwie kilka kilometrów od lotniska pod Wrocławiem. Pełen adres to: Chabrowa 2, Smolec. Jest otwarta od poniedziałku do piątku w godzinach 7.00-19.00, w sobotę w godzinach 8.00-18.00, a w niedzielę w godzinach 9.00-18.00.

Kontakt z cukiernią można nawiązać poprzez e-mail: aleeciacho@gmail.com, telefon: 577 966 455 lub media społecznościowe.