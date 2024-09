Najstarszy dworzec w Polsce niszczeje w oczach

Dworzec Górnośląski, bowiem to o nim mowa, znajduje się przy ulicy Małachowskiego we Wrocławiu. Obiekt powstał w 1842 roku, a za projekt budynku odpowiadał królewski radca budowlany, inż. August Rosenbaum. Co ciekawe, okres prac budowalnych dworca był zaskakująco krótki, ponieważ robotnicy ze wszystkim uporali się w zaledwie rok - dziś to wręcz nie do pomyślenia!

Pierwszą powstałą linią była ta prowadząca z Wrocławia do Oławy, lecz szybko okazało się, że rozbudowa połączeń będzie konieczna. 3 sierpnia 1842 roku otwarty więc został 15-kilometrowy odcinek z Oławy do Brzegu, a niespełna rok później udostępniono również fragment do Opola. W 1845 r. natomiast otworzona została linia do Mysłowic, więc pasażerowie mieli szeroki wybór podróży oraz pojawiła się tym sama możliwość rozwoju handlu i przemysłu we Wrocławiu.

Dworzec Górnośląski był wówczas dość nowoczesnym obiektem, w którym znajdowały się oczywiście kasy, poczekalnie, biura czy portiernie, a osoby przesiadające się lub oczekujące na pociąg mogły także skorzystać z restauracji. Z czasem jednak rozwój kolei doprowadził do tego, iż podjęto decyzję o wybudowaniu dworca głównego we Wrocławiu. To sprawiło, że Dworzec Górnośląski nie był już tak istotny i jego znaczenie zaczęło maleć. Dalsza część artykułu znajduje się pod galerią.

Dworzec Górnośląski jest dziś ruiną. Odwiedzają go jedynie miłośnicy urbexu

Dworzec Górnośląski od lat nie funkcjonuje, więc - jak można się domyślać - to już poniekąd ruina. W związku z brakiem odpowiedniej opieki nad budynkiem zaczął on marnieć w oczach oraz stał się swego rodzaju noclegownią dla osób bezdomnych.

Miejsce często odwiedzają także miłośnicy urbexu, którzy chętnie odkrywają opuszczone portiernie czy kasy biletowe. To bez wątpienia jeden z ciekawszych punktów na mapie Wrocławia, który może pochwalić się unikalną architekturą i historią, więc jeśli jesteście ciekawi, jak wygląda okolica dworca, zachęcamy do sprawdzenia naszej galerii zdjęć powyżej.