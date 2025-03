Ciało młodego mężczyzny znalezione w rowie melioracyjnym

To będzie najszybszy pociąg z Warszawy do Wrocławia. Oto zmiany w rozkładach jazdy

Do tragicznego zdarzenia doszło w piątek, 7 marca. Około godziny 15 dyspozytor Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego we Wrocławiu otrzymał zgłoszenie o ciele leżącym w rowie melioracyjnym na terenie Parku Migdałowego, w pobliżu Ronda WOŚP, we Wrocławiu. Na miejsce natychmiast skierowano zespół dyżurujących ratowników WOPR, którzy przy współpracy ze strażakami Państwowej Straży Pożarnej podjęli akcję wydobycia ciała.

Niestety, na miejscu potwierdził się najczarniejszy scenariusz. Z wody wyciągnięto ciało młodego mężczyzny, który nie dawał oznak życia.

Po akcji ratowników sprawę przejęli policjanci, którzy prowadzą dochodzenie w celu ustalenia okoliczności zdarzenia oraz przyczyn śmierci mężczyzny.

Na razie służby nie informują o tożsamości ofiary, ani o okolicznościach zdarzenia.

