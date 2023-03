i Autor: Shutterstock/zdjęcie ilustracyjne „Ciepłe Mieszkanie”. Wrocław broni lokatorów

Ruszył nabór wniosków o dotacje do programu „Ciepłe Mieszkanie”

15:46 Materiał sponsorowany Czy ten artykuł był ciekawy? Podziel się nim!

Mieszkasz w budynku wielorodzinnym, ogrzewasz się piecem – kopciuchem, a przez okna i drzwi do twojego mieszkania wpada zimne powietrze? Złóż wniosek do programu „Ciepłe Mieszkanie”. Jest on skierowany do właścicieli lokali w budynkach wielorodzinnych. Można uzyskać bezzwrotną dopłatę na nową instalację ogrzewania niskoemisyjnego oraz wymianę okien i drzwi. Program jest dobrym pomysłem, ale wymaga poszerzenia. Wrocław, Unia Metropolii Polskich i Dolnośląski Alarm Smogowy zwróciły się o to do premiera.