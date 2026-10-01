Pogoda we Wrocławiu: 2-4 października

Nadchodzący weekend w stolicy Dolnego Śląska upłynie pod znakiem dużej ilości chmur. Mimo to mieszkańcy nie muszą obawiać się deszczu – prognozy na cały ten okres nie przewidują żadnych opadów. Kluczowym elementem aury będą jednak wahania temperatury, szczególnie odczuwalne między piątkiem a sobotą. Wiatr przez cały weekend pozostanie bardzo słaby.

Wyjątkowo ciepły piątek na start

Początek weekendu, piątek 2 października, zapowiada się we Wrocławiu bardzo ciepło. Termometry w najcieplejszym momencie dnia mogą pokazać nawet blisko 24 stopnie Celsjusza, co będzie najwyższą wartością w ten weekend. Aura będzie sprzyjać aktywnościom na zewnątrz, mimo że na niebie pojawi się sporo chmur. Noc z kolei przyniesie spadek temperatury do około 9 stopni. Wiatr będzie słaby, jego prędkość nie przekroczy 2 m/s.

Chłodniejsza sobota i niedziela

Już w sobotę mieszkańcy Wrocławia odczują wyraźną zmianę. Temperatura maksymalna spadnie o kilka stopni i wyniesie około 20 stopni Celsjusza. Noc będzie podobna do poprzedniej, z temperaturą na poziomie 10 stopni. Niedziela przyniesie bardzo podobne warunki w ciągu dnia, z temperaturą również w okolicach 20 stopni. Chłodniejsza okaże się jednak noc z niedzieli na poniedziałek, kiedy termometry wskażą około 8 stopni. Przez cały ten czas wiatr pozostanie bardzo słaby, a niebo będzie wciąż mocno zachmurzone, ale bezdeszczowe.

Jak spędzić weekend we Wrocławiu?

Brak deszczu to dobra wiadomość dla tych, którzy planują spędzić czas na zewnątrz. Piątkowa, wysoka temperatura sprzyjać będzie dłuższym spacerom po miejskich parkach czy bulwarach. Warto wykorzystać ten najcieplejszy dzień weekendu. W sobotę i niedzielę, choć będzie chłodniej, aura wciąż pozwoli na aktywności na świeżym powietrzu. To dobry moment na zwiedzanie miasta czy wizytę na jednym z plenerowych targowisk, choć przyda się cieplejsze ubranie, zwłaszcza wieczorem.

Dane pogodowe: OpenWeather