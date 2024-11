Ciężarówka zderzyła się z busem, pojazd stanął w płomieniach. Groźny wypadek na S5

Wjechali autem do Odry we Wrocławiu. Nastolatkowie dopłynęli do brzegu, ale pojazd został w rzece 3 miesiące [ZDJĘCIA]

Wypadek na S5. Zderzyły się ciężarówka i bus

Do zdarzenia doszło we wtorek, 19 listopada, około godz. 5.30. Na 138. km drogi ekspresowej S5, między węzłami Prusice i Trzebnica, zderzyły się samochód ciężarowy oraz bus. - W wyniku zderzenia doszło do pożaru pojazdu. Jezdnia jest zablokowana – poinformowała GDDKiA we Wrocławiu.

Jedna osoba została poszkodowana w wypadku.

Około godz. 7 udało się udrożnić jeden pas w kierunku Wrocławia. Niestety, kierowcy jeszcze przez dłuższy czas muszą liczyć się z utrudnieniami w tym miejscu.