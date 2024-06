Córka księdza zabrała głos. Ma pretensje do Kościoła

Czy dzieci księży to temat tabu dla Kościoła Katolickiego w Polsce? Pani Katarzyna, córka księdza z diecezji legnickiej, mówi w rozmowie z Onetem, że tak. Jej zdaniem hierarchowie udają, że nie ma żadnego problemu, co odbywa się ze szkodą dla takich osób jak ona. Kobieta ma pretensje o to, że wychowywała się bez ojca, który powinien był się zająć w pierwszej kolejności opieką nad swoim dzieckiem czy rodziną. Pani Katarzyna przekonuje, że Kościół powinien zmuszać księży do wzięcia odpowiedzialności, usuwając ich ze stan kapłańskiego, a nie ukrywać, przenosząc z jednej parafii do drugiej.

- Absolutnie nie chcę hejtować Kościoła jako instytucji, bo wiem, że są w niej też dobrzy i uczciwi ludzie. Trzeba też pamiętać o tym, że w każdym środowisku można znaleźć coś złego, coś, co nie wychodzi. Niemniej, uważam, że naszym zadaniem jest dostrzeganie każdej sytuacji, w której dziecku dzieje się krzywda, w której łamane jest jego prawo. W końcu podstawowym przykazaniem wiary chrześcijańskiej jest przykazanie miłości, czyż nie? - pyta retorycznie kobieta w wywiadzie dla Onetu.

Prymas Polski nie chciał się spotkać z dziećmi księży?

Jak informuje Onet, pani Katarzyna uważa, że wszystkie dzieci księży powinny usłyszeć słowo "przepraszam" zarówno od Kościoła, jak i swoich ojców. Ksiądz, którego jest córką, przeprosił kobietę za to, że nie zajął się jej wychowaniem i że nie porzucił sutanny ani dla niej, ani dla jej mamy, ale to dla niej za mało. Jej zdaniem w Kościół powinien powołać specjalną komisję, która nie tylko zajęłaby się diagnozą problemu, ale również zadbała o to, by pomóc dzieciom i rodzinom księży.

Pani Katarzyna ujawnił ponadto, że została wyznaczona data spotkania dzieci polskich księży z Rzecznikiem Praw Dziecka, ale do mityngu z przedstawicielami Kościoła jeszcze daleka droga.

- Na razie tego nie planujemy. Wiem, że inne dzieci księży prosiły o spotkanie na przykład z prymasem Polski abp. Wojciechem Polakiem. Nie odpowiedział. Mimo że były już o nas książki, filmy i wywiady, to żaden biskup odważył się zabrać na ten temat głosu - mówi Onetowi.