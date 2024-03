Kto nie musi iść do kościoła w niedzielę? Wyjątków jest kilka. Nawet ksiądz to zrozumie

Opole. Ewakuacja szkoły. 14-latka rozpyliła gaz pieprzowy

14-letnia dziewczyna odpowie przed sądem rodzinnym za rozpylenie gazu pieprzowego w Szkole Podstawowej nr 9 w Opolu - poinformował PAP. Całe zdarzenie, do którego doszło w poniedziałek, 25 marca, skończyło się interwencją wszystkich służb ratowniczych: pogotowia, straży pożarnej, policji i ewakuacją ok. 400 osób. Z tego grona ok. 20 uczniów skarżyło się później na różnego rodzaju dolegliwości, z czego jeden z uczniów, skarżący się na problemy z oddychaniem, trafił do szpitala.

