35-letnia mieszkanka Opola, podejrzana o zabicie dwojga swoich dzieci, nie trafi do zakładu psychiatrycznego, tylko będzie odpowiadać przed sądem

Prokuratura ujawnia szczegóły

Dwoje małych dzieci zabitych nożem do tapet. Zapadła kluczowa decyzja wobec 35-letniej matki

Michał Michalak | PAP 20:23

35-letnia mieszkanka Opola, podejrzana o zabicie dwojga swoich dzieci, nie trafi do zakładu psychiatrycznego, tylko będzie odpowiadać przed sądem. Ciała 4-letniej dziewczynki i 3-letniego chłopca, którzy zginęli od ciosów nożem do tapet, znaleziono 29 sierpnia ub.r., gdy do mieszkania rodziny przyszli ich dziadkowie. Ich matka również miała rany i trafiła do szpitala.