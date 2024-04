Czwarte światło na sygnalizatorach. Co będzie oznaczał biały kolor?

Czwarte światło na sygnalizatorach. Jak kierowcom ma pomóc biały kolor?

Zielone - jedziemy. Żółte - zmiana koloru na sygnalizatorze. Czerwone - zatrzymujemy się. Ten schemat kierowcy znają na pamięć, choć różnie bywa ze stosowaniem się do zasad. Wkrótce kierowców może czekać znacząca zmiana w sygnalizatorach. W planach jest wprowadzenie czwartego koloru do sygnalizatora. Do zieleni, żółci i czerwieni miałby dołączyć kolor biały. W dalszej części artykułu wyjaśniamy, co będzie oznaczało białe światło i skąd pomysł zmian w sygnalizatorze.

Zespół inżynierów z Uniwersytetu Karoliny Północnej (USA) opublikowało pracę, w której jednym z postulatów są zmiany w sygnalizatorze, a konkretnie dodanie białego koloru do trzech już występujących, czyli czerwonego, żółtego i zielonego. Ma to być propozycja i odpowiedź "na postęp technologiczny i rozwój pojazdów autonomicznych, które mogą poruszać się bez kierowców albo bez ich bezpośredniego zaangażowania". Z opracowania wynika, że w czasie tzw. "białej fazy" samochody zautomatyzowane byłyby "mobilnymi kontrolerami ruchu, które negocjowałyby między sobą pierwszeństwo przejazdu". Białe światło miałoby oznaczać dla kierowców zwykłych samochodów, że muszą podążać za bezpośrednim pojazdem z przodu. Warunkiem uruchomienia białego światła byłaby wysoka liczba pojazdów autonomicznych. Według naukowców samochody zautomatyzowane (sztuczna inteligencja) oraz białe światło usprawnią ruch drogowy.

Kiedy czwarty kolor na sygnalizatorze miałby wejść w życie i stać się codziennością dla kierowców? Auta bez kierowców już dziś są testowane w Stanach Zjednoczonych, jednak zanim tego typu pojazdy, jaki i biały kolor na sygnalizatorze świateł, wejdzie w życie, minie zapewne wiele lat. Wygląda więc na to, że jeszcze przez przynajmniej kilkanaście lat sygnalizator świetlny ograniczy się do koloru czerwonego, żółtego i zielonego.

Za pierwszą sygnalizację świetlną uznaje się urządzenie zamontowane na skrzyżowaniu ulic Bridge Street i Great George Street w Londynie, niedaleko Pałacu Westminsterskiego. Jej konstruktorem był John Peake Knight, inżynier kolejnictwa z Nottingham. Sygnalizację uruchomiono 9 grudnia 1868 r. Był to sterowany ręcznie semafor z lampą gazową, która wysyłała zielone i czerwone sygnały.

