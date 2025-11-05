Skrzydlate osiedle Wrocławia zachwyca. To perła miasta i dzieło wizjonerów

Anastazja Lisowska
Anastazja Lisowska
2025-11-05 6:10

Na mapie Wrocławia zajmuje niewielki fragment, ale gdy spojrzeć na nie z lotu ptaka, trudno nie poczuć zachwytu. Osiedle, które wydaje się zwyczajne, okazuje się jednym z najbardziej niezwykłych założeń urbanistycznych w Polsce. Jego kształt nie jest przypadkowy - to symbol, który każdy Polak rozpozna bez trudu.

  • Wrocław kryje niezwykłe miejsce, które z pozoru wydaje się zwyczajne, ale z lotu ptaka ukazuje swój unikalny charakter.
  • Osiedle Sępolno, zaprojektowane przez niemieckich wizjonerów, ma kształt symbolu rozpoznawanego przez każdego Polaka.
  • To modernistyczne założenie urbanistyczne z początku XX wieku jest perłą architektury i koncepcji miasta-ogrodu.
  • Odkryj, dlaczego to "skrzydlate" osiedle jest uważane za jedno z najbardziej niezwykłych w Polsce!

To osiedle Wrocławia trzeba zobaczyć. Jest wyjątkowe

Wrocław to jedno z najpiękniejszych miast w Polsce, które jest stolicą województwa dolnośląskiego. Miejscowość oferuje wiele ciekawych miejsc i atrakcji, które przyciągają turystów. Mowa m.in. o słynnych krasnalach, pięknym rynku czy muzeach i kultowych już mostach. Oprócz jednak dobrze znanych lokalizacji warto również, będąc w mieście odwiedzić te mniej znane punkty i nie tak oczywiste. Jednym z nich będzie m.in. skrzydlate osiedle na śródmieściu. Choć na pierwszy rzut oka może się wydawać, że to zwykła okolica, to cała magia odgrywa się z lotu ptaka. 

Skrzydlate osiedle Wrocławia

Skrzydlatym osiedlem Wrocławia nazywane jest osiedle Sępolno, które kiedyś - co ciekawe - funkcjonowało jako podwrocławska wieś. Przez wiele lat była to także okolica niezbyt atrakcyjna do osadnictwa, bowiem była podmokła i w trakcie powodzi zawsze dość mocno obrywała. Z czasem jednak zastosowano rozwiązania, dzięki którym od lat jest to miejsce idealne do życia.

Z Sępolnem kojarzy się głównie jego niezwykły, rozpoznawalny z lotu ptaka układ urbanistyczny – osiedle zostało zaprojektowane w kształcie orła, symbolu siły i wolności. Skrzydła tworzą symetryczne ciągi ulic, a głowa ptaka zbiega się w centralnym placu – sercu dzielnicy. To właśnie oryginalny plan, będący dziełem niemieckich urbanistów z początku XX wieku, sprawia, że Sępolno nazywane jest jednym z najbardziej charakterystycznych i harmonijnych osiedli Wrocławia.

Dalsza część artykułu znajduje się pod galerią.

Skrzydlate osiedle Wrocławia - Sępolno [ZDJĘCIA]

Osiedle Sępolno Wrocław
13 zdjęć

Sępolno Wrocław: osiedle w kształcie orła

Modernistyczne osiedle Sępolno powstawało w latach 1919-1936 jako miejsce stworzone z myślą o wrocławskiej klasie średniej. Jego wyjątkowy, uznawany za unikatowy w skali europejskiej projekt opracowali wybitni niemieccy architekci: Hermann Wahlich, Albert Kempter i Paul Heim.

Architekci chcieli, by mieszkańcy czuli się w tym miejscu jak najlepiej i aby wszystko ze sobą współgrało. Na miejscu oprócz domków i bloków nie brakuje także terenów zielonych, dzięki czemu mamy tutaj widoczną koncepcję miasta-ogrodu.

