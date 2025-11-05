Wrocławski marsz z okazji Święta Niepodległości wywołuje kontrowersje plakatem, który zawiera przekreślone symbole LGBT, UE i ruchu antyfaszystowskiego.

Grafika promująca Marsz Polaków wykorzystuje elementy nazistowskiego plakatu propagandowego z czasów II wojny światowej.

Władze Wrocławia złożyły zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa propagowania faszyzmu i nawoływania do nienawiści.

Odkryj, kto stoi za tym plakatem i jakie konsekwencje czekają autorów.

Wrocław. Hitlerowski plakat promuje Święto Niepodległości

Przekreślone logo LGBT, Unii Europejskiej i ruchu antyfaszystowskiego - m.in. takie rzeczy znajdują się na plakacie reklamującym Marsz Polaków we Wrocławiu we wtorek, 11 listopada. Jak informuje biuro prasowe Urzędu Miejskiego Wrocławia, grafika pojawiła się na jednej z prawicowych stron internetowych.

- Na wyżej wspomnianej stronie ukazał się plakat promujący Marsz Polaków we Wrocławiu. Grafika bezpośrednio wykorzystuje elementy pierwotnie znajdujące się na hitlerowskim plakacie propagandowym z okresu II Wojny Światowej, autorstwa Ludwiga Hohlweina, współpracownika Josepha Goebellsa - czytamy w komunikacie.

Z uwagi na to, że plakat zawiera "symbole i treści jednoznacznie nawiązujące do propagandy nazistowskiej i ideologii nienawiści", Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego UMW złożył zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa, polegającego na publicznym propagowaniu faszystowskiego ustroju państwa i nawoływaniu do nienawiści na tle:

narodowościowym;

etnicznym;

rasowym;

wyznaniowym.

Związany z stroną internetową, gdzie miał pojawić się plakat, były ksiądz Jacek Międlar przekazał, że autorem grafiki jest grupa White Front Poland, która zapowiada jednocześnie swój udział w Marszu Polaków we Wrocławiu.