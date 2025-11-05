Marsz Polaków czy marsz nienawiści? Skandaliczny plakat przed Świętem Niepodległości we Wrocławiu

Michał Michalak
Michał Michalak
2025-11-05 10:58

Urząd Miejski Wrocławia zawiadomił organy ścigania o plakacie reklamującym Marsz Polaków we Wrocławiu w dniu 11 listopada. Wedle informacji urzędników pojawił się on na jednym z prawicowych portali. Na plakacie znajduje się hasło "Dawaj z nami nacjonalistami", a grafika nawiązuje stylistyką bezpośrednio do propagandy hitlerowskiej. Zawiera też nienawistne symbole.

Wrocław. Skandaliczny plakat przed Świętem Niepodległości

i

Autor: Michael-Li/ Pixabay.com Urząd Miejski Wrocławia zawiadomił organy ścigania o plakacie reklamującym Marsz Polaków we Wrocławiu w dniu 11 listopada. Wedle informacji urzędników pojawił się on na jednym z prawicowych portali. Na plakacie znajduje się hasło "Dawaj z nami nacjonalistami", a grafika nawiązuje stylistyką bezpośrednio do propagandy hitlerowskiej, zdj. ilustracyjne

  • Wrocławski marsz z okazji Święta Niepodległości wywołuje kontrowersje plakatem, który zawiera przekreślone symbole LGBT, UE i ruchu antyfaszystowskiego.
  • Grafika promująca Marsz Polaków wykorzystuje elementy nazistowskiego plakatu propagandowego z czasów II wojny światowej.
  • Władze Wrocławia złożyły zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa propagowania faszyzmu i nawoływania do nienawiści.
  • Odkryj, kto stoi za tym plakatem i jakie konsekwencje czekają autorów.

Wrocław. Hitlerowski plakat promuje Święto Niepodległości

Przekreślone logo LGBT, Unii Europejskiej i ruchu antyfaszystowskiego - m.in. takie rzeczy znajdują się na plakacie reklamującym Marsz Polaków we Wrocławiu we wtorek, 11 listopada. Jak informuje biuro prasowe Urzędu Miejskiego Wrocławia, grafika pojawiła się na jednej z prawicowych stron internetowych.

Na wyżej wspomnianej stronie ukazał się plakat promujący Marsz Polaków we Wrocławiu. Grafika bezpośrednio wykorzystuje elementy pierwotnie znajdujące się na hitlerowskim plakacie propagandowym z okresu II Wojny Światowej, autorstwa Ludwiga Hohlweina, współpracownika Josepha Goebellsa - czytamy w komunikacie.

Z uwagi na to, że plakat zawiera "symbole i treści jednoznacznie nawiązujące do propagandy nazistowskiej i ideologii nienawiści", Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego UMW złożył zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa, polegającego na publicznym propagowaniu faszystowskiego ustroju państwa i nawoływaniu do nienawiści na tle:

  • narodowościowym;
  • etnicznym;
  • rasowym;
  • wyznaniowym.

Związany z stroną internetową, gdzie miał pojawić się plakat, były ksiądz Jacek Międlar przekazał, że autorem grafiki jest grupa White Front Poland, która zapowiada jednocześnie swój udział w Marszu Polaków we Wrocławiu.

Marsz Niepodległości 2024. Race na ulicach Warszawy

Polecany artykuł:

Wracały z kościoła, zginęły na przejściu. Burza po tragedii w Strzegomiu! "Ile …
Wrocław SE Google News
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

ŚWIĘTO NIEPODLEGŁOŚCI
WROCŁAW
PLAKAT