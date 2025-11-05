- Wrocławski marsz z okazji Święta Niepodległości wywołuje kontrowersje plakatem, który zawiera przekreślone symbole LGBT, UE i ruchu antyfaszystowskiego.
- Grafika promująca Marsz Polaków wykorzystuje elementy nazistowskiego plakatu propagandowego z czasów II wojny światowej.
- Władze Wrocławia złożyły zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa propagowania faszyzmu i nawoływania do nienawiści.
- Odkryj, kto stoi za tym plakatem i jakie konsekwencje czekają autorów.
Wrocław. Hitlerowski plakat promuje Święto Niepodległości
Przekreślone logo LGBT, Unii Europejskiej i ruchu antyfaszystowskiego - m.in. takie rzeczy znajdują się na plakacie reklamującym Marsz Polaków we Wrocławiu we wtorek, 11 listopada. Jak informuje biuro prasowe Urzędu Miejskiego Wrocławia, grafika pojawiła się na jednej z prawicowych stron internetowych.
- Na wyżej wspomnianej stronie ukazał się plakat promujący Marsz Polaków we Wrocławiu. Grafika bezpośrednio wykorzystuje elementy pierwotnie znajdujące się na hitlerowskim plakacie propagandowym z okresu II Wojny Światowej, autorstwa Ludwiga Hohlweina, współpracownika Josepha Goebellsa - czytamy w komunikacie.
Z uwagi na to, że plakat zawiera "symbole i treści jednoznacznie nawiązujące do propagandy nazistowskiej i ideologii nienawiści", Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego UMW złożył zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa, polegającego na publicznym propagowaniu faszystowskiego ustroju państwa i nawoływaniu do nienawiści na tle:
- narodowościowym;
- etnicznym;
- rasowym;
- wyznaniowym.
Związany z stroną internetową, gdzie miał pojawić się plakat, były ksiądz Jacek Międlar przekazał, że autorem grafiki jest grupa White Front Poland, która zapowiada jednocześnie swój udział w Marszu Polaków we Wrocławiu.