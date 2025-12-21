Polski ser pleśniowy z Wrocławia zdobył złoty medal w międzynarodowym konkursie kulinarnym w Lyonie, gdzie rywalizowało ponad 10 tysięcy produktów z całego świata.

"Biała krówka", dzieło małżeństwa Sawickich z manufaktury "Serotonina", powstaje ręcznie z naturalnych składników.

To nie jedyne wyróżnienie dla wrocławskich serowarów – zostali również uhonorowani tytułem Kreatywni Wrocławia 2025. Dowiedz się więcej o ich drodze do sukcesu!

Ser z Wrocławia najlepszy na konkursie w Lyonie

10,4 tys. próbek z 55 krajów oceniło jury konkursu kulinarnego w Lyonie, nagradzając złotym medalem m.in. ser pleśniowy z Wrocławia. "Białą krówkę" produkuje małżeństwo Paulina i Andrzej Sawiccy, którzy kilka lat temu otworzyli w stolicy Dolnego Śląska „Serotoninę". Ser pleśniowy, który wygrał prestiżowy konkurs, wytwarzają od roku.

- Jeszcze rok temu sery pleśniowe uważałem za nieosiągalne. W grudniu 2024 po raz pierwszy pojawiły się w naszej serowarni, a rok później tak wielka nobilitacja. To wielkie wyróżnienie i ogromny zaszczyt, że nasze sery, tak dumnie reprezentowały nie tylko Wrocław, ale także Polskę - powiedział Andrzej Sawicki w rozmowie z serwisem Wroclaw.pl.

"Serotonina" to de facto manufaktura, bo małżeństwo wytwarza sery ręcznie bez przemysłowej linii produkcyjnej, i to wyłącznie z naturalnych składników. W asortymencie są rzemieślnicze sery z mleka krowiego i koziego, m.in.:

twarogowe;

podpuszczkowe świeże;

dojrzewające.

- Ważymy je metodą tradycyjną, a cały proces jest de facto pracą ręczną, staramy się jednak nadążać za postępem technologicznym, wiedzą i aktualnymi trendami. Miksujemy style serowarskie, używamy tylko ziół i ziaren najwyższej jakości, tworzymy zaskakujące smaki - mówi Sawicki, któego cytuje Wroclaw.pl.

To nie pierwsza nagroda dla małżeństwa z Wrocławia, bo zostali również uhonorowani tytułem Kreatywni Wrocławia 2025 w kategorii Biznes.