Bezrobocie we Wrocławiu w 2023 roku

W 2023 roku stopa bezrobocia znacząco zmniejszyła się w porównaniu do lat ubiegłych. Powiatowy Urząd Pracy odnotował mniej zarejestrowanych mieszkańców miasta i okolic jako osoby bezrobotne, co oznacza, że wielu wrocławianom udało się znaleźć zatrudnienie. Pandemia odcisnęła wyraźne piętno na lokalnym rynku pracy, jednak widać, że sytuacja nie tylko wraca do normy, ale wręcz jest lepsza niż przed atakiem wirusa COVID-19.

Praca od zaraz - dla kogo?

W związku ze zmianami i dynamiczną sytuacją na rynku pracy, w 2023 roku na pracę od zaraz we Wrocławiu mogą liczyć:

ślusarze, spawacze i brukarze,

dekarze i blacharze budowlani,

elektrycy, elektromechanicy i elektromonterzy,

monterzy instalacji budowlanych, maszyn i urządzeń,

murarze i tynkarze,

pracownicy fizyczni w produkcji i pracach prostych,

pracownicy robót wykończeniowych w budownictwie,

robotnicy budowlani,

betoniarze i zbrojarze,

blacharze i lakiernicy samochodowi,

cieśle i stolarze budowlani,

krawcy i pracownicy produkcji odzieży,

mechanicy maszyn, urządzeń i pojazdów samochodowych,

monterzy konstrukcji metalowych,

ogrodnicy i sadownicy,

operatorzy sprzętów do robót ziemnych, maszyn do produkcji wyrobów z gumy i tworzyw sztucznych, obrabiarek skrawających i urządzeń dźwigowo-transportowych,

pracownicy ds. budownictwa drogowego i kolejowego,

pracownicy przetwórstwa spożywczego.

Skąd możliwość znalezienia rychłego zatrudnienia w wyżej wymienionych zawodach? Z braku pracowników. Poza tym, dzięki dużemu zapotrzebowaniu, kandydaci do pracy na stanowiskach deficytowych mogą wynegocjować korzystniejsze dla siebie warunki zatrudnienia, co jest dla nich zdecydowanie dobrą wiadomością.

i Autor: materiały prasowe Czy rynek pracy we Wrocławiu zmienił się w 2023 roku?

Kto może mieć problem ze znalezieniem zatrudnienia w nowym roku?

Prognozuje się, że w 2023 roku problemy ze znalezieniem pracy we Wrocławiu mogą mieć:

oficerowie pokładowi, piloci żeglugi i pokrewni,

funkcjonariusze służb specjalnych,

aktorzy,

technicy nauk biologicznych (z wyłączeniem nauk medycznych),

plastycy, dekoratorzy wnętrz i pokrewni,

kierownicy w instytucjach usług wyspecjalizowanych gdzie indziej niesklasyfikowani,

inżynierowie mechanicy.

Z czego wynikają te problemy? Z nadwyżki przedstawicieli wyżej wymienionych profesji w stosunku do ilości miejsc pracy. Rozwiązaniem może być podjęcie pracy tymczasowej w zawodzie innym niż wyuczony lub całkowite przebranżowienie.

i Autor: materiały prasowe Czy rynek pracy we Wrocławiu zmienił się w 2023 roku?

Wzrosty w branży IT w 2023 roku

Oferty pracy we Wrocławiu na GoWork jasno wskazują, że rok 2023 będzie rokiem branży IT. Sektor już od kilku lat zalicza konsekwentne wzrosty, jednak tym razem zapotrzebowanie na programistów i zawody pokrewne jest większe niż kiedykolwiek. Wrocław – obok Warszawy i Krakowa – już od dawna zresztą należy do najważniejszych ośrodków rozwoju branży IT w Polsce. Z czego to wynika? Chociażby z obecności renomowanych uczelni, takich jak Politechnika Wrocławska czy Uniwersytet Wrocławski, które co roku wypuszczają zdolnych i ambitnych specjalistów w tej dziedzinie. Miasto jest również liderem pod względem liczby mieszkańców pochodzących z innych krajów. Choć większość zatrudnia się w tradycyjnych branżach, np. gastronomii, duży odsetek sięga po oferty pracy dotyczące sektora IT. Do tego dochodzi w tym przypadku możliwość pracy zdalnej, co obecnie jest dla kandydatów jednym z najważniejszych czynników podczas poszukiwania zatrudnienia.

Praca zdalna we Wrocławiu

Choć praca zdalna nie jest niczym nowym i wiele osób pracowało w trybie home office jeszcze przed pandemią, wielu pracowników (i pracodawców również) odkryło jej zalety dopiero niedawno. Po lockdownie ogromna większość osób nie chciała rezygnować z domowego biura i tak pozostaje do dziś. Mało tego – już w co drugiej ofercie możemy spotkać się z zapisem o możliwości pracy zdalnej lub hybrydowej, co pokazuje, że układ ten pasuje obu stronom. Dla wielu osób poszukujących zatrudnienia w nowym roku to wręcz warunek konieczny lub przynajmniej bardzo pożądany. Wynika to między innymi z faktu, że praca zdalna otworzyła nowe możliwości dla młodych mam czy studentów, pozwalając godzić zarabianie pieniędzy z innymi obowiązkami.

i Autor: materiały prasowe Czy rynek pracy we Wrocławiu zmienił się w 2023 roku?

Wynagrodzenie w nowym roku – czy jest wyższe?

Na pytanie, czy i jak zmieniło się wynagrodzenie mieszkańców Wrocławia, odpowiedź wydaje się prosta. W końcu w styczniu 2023 roku wzrosła płaca minimalna (a w lipcu tego samego roku wzrośnie jeszcze raz), więc siłą rzeczy pensje wrocławian musiały pójść w górę. Okazuje się jednak, że to nie jedyny powód wyższych zarobków w mieście. W porównaniu do lat poprzednich, obecnie wrocławscy pracodawcy zdecydowanie lepiej wynagradzają swoich pracowników, oferując im także różne systemy premiowe, bony i inne benefity. Poza tym, Wrocław od dawna plasuje się w czołówce polskich miast, w których zarabia się najwięcej.

Artykuł Sponsorowany