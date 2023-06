Dlaczego Anastazja miała obcięte palce? Ta hipoteza wstrząsnęła nawet śledczymi. Brutalne okaleczenie

Po remoncie to najnowocześniejsza strzelnica w kraju. Celują w medale Igrzysk Europejskich

Po latach otworzyli sarkofag w kościele we Wrocławiu. W środku były trzy czaszki

Po co je wyciągnięto?

Przed zabójstwem Anastazji doszło do „wymiany”? Tajemnicze słowa Krzysztofa Rutkowskiego

Jest kolejny trop w sprawie morderstwa 27-letniej Anastazji. W sobotę, 24 czerwca tamtejsze media poinformowały o odnalezieniu karty SIM z telefonu Polki. Karta uchodziła dotychczas za zaginioną, choć według greckich dziennikarzy, w rękach policji była już od kilku dni. To właśnie informacje zgromadzone na karcie SIM pozwoliły na poznanie danych GPS stacji, do których logował się telefon 27-latki. To z kolei umożliwiło powiązanie jej zaginięcia z 32-letnim obywatelem Bangladeszu. Mężczyzna został następnie zatrzymany. Telefon Anastazji znajdował się w odległości kilkuset metrów od jej ciała.

Zobacz: Morderstwo Anastazji. Policja znalazła jej kartę SIM. Ujawnili tajemnicę podejrzanego

Dlaczego Anastazja miała obcięte palce? Makabryczne frazy w wyszukiwarce zatrzymanego

Już wstępna analiza urządzenia i podstawowa weryfikacja pozwoliły na odtworzenie wielu szczegółów z tego dnia, w którym zaginęła Anastazja. Laboratorium kryminalistyczne analizuje również telefon podejrzanego. Wstępna weryfikacja urządzenia pozwoliła śledczym odtworzyć przebieg feralnego wieczoru, nocy i kolejnych dni.

Śledczy ustalili z kim kontaktował się podejrzany, kiedy wyłączył swój telefon, kiedy ponownie załączył i jakie frazy wyszukiwał w sieci jeszcze tej samej nocy.

To najbardziej zaniepokoiło funkcjonariuszy. Jak udało nam się ustalić w źródłach zbliżonych do śledztwa, mężczyzna wyszukiwał frazy: jak zmylić policję, jak usunąć dane z telefonu komórkowego, jak usunąć odciski palców z ciała, jak uniemożliwić identyfikację zwłok.

Yiannis Katsiamakas, doświadczony emerytowany śledczy, który pomagał w dochodzeniu, jest przerażony jego okrucieństwem i wyrachowaniem. - Obciął ofierze kilka palców. Chciał w ten sposób utrudnić zebranie śladów oraz identyfikację zwłok - mówił Katsiamakas dla greckiego portalu Mega. Nie jest jeszcze do końca jasne, czy chodzi o obcięcie całych koniuszków palców, czy też może tylko części, gdzie znajdują się linie papilarne.

Sonda Czy zabójca Anastazji powinien odpowiadać przed polskim wymiarem sprawiedliwości? Tak Nie Bez znaczenia, byleby go ukarać