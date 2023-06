Co już wiadomo?

Morderstwo na wyspie Kos. Policja znalazła kartę SIM z telefonu Anastazji

Telewizja Mega TV poinformowała o odnalezieniu karty SIM z telefonu brutalnie zamordowanej na wyspie Kos Anastazji. Karta uchodziła dotychczas za zaginioną, choć według greckich dziennikarzy, w rękach policji była już od kilku dni. To właśnie informacje zgromadzone na karcie SIM pozwoliły na poznanie danych GPS stacji, do których logował się telefon 27-letniej Polki. To z kolei umożliwiło powiązanie jej zaginięcia z 32-letnim obywatelem Bangladeszu. Mężczyzna został następnie zatrzymany. Telefon Anastazji znajdował się w odległości kilkuset metrów od jej ciała. Zmasakrowane zwłoki leżały na podmokłym terenie i nosiły już znamiona rozkładu. Przeprowadzona autopsja pozwoliła na ustalenie, że Polka zmarła w wyniku uduszenia.

32-letni Banglijczyk szukał informacji o usuwaniu danych z telefonu. Chciał zatrzeć ślady?

32-letni Banglijczyk podejrzany o zamordowanie Anastazji prawdopodobnie świetnie zdawał sobie sprawę, że zarówno w jego telefonie, jak i w urządzeniu należącym do 27-latki znajdują się obciążające go dowody. Świadczą o tym informacje z wyszukiwarki internetowej jego telefonu. Mega TV podaje, że mężczyzna szukał w Internecie informacji o usuwaniu danych z komórki. W ten sposób mógł próbować zacierania śladów. Jego starania spełzły jednak na niczym, ponieważ technicy kryminalistyki odzyskali usunięte przez niego pliki. Podejrzany usłyszał zarzut zabójstwa i zgwałcenia Anastazji. Aktualnie przebywa w areszcie, grozi mu kara dożywotniego pozbawienia wolności. Premier Mateusz Morawiecki zapowiedział, że polskie organy ścigania zwrócą się do Greków z wnioskiem o wydanie Banglijczyka.

POKÓJ ZBRODNI: Tak umierała Anastazja Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.