Anastazja Rubińska z Wrocławia miała zostać zamordowana na greckiej wyspie Kos w poniedziałek (12 czerwca) wieczorem, pomiędzy godz. 20:38 a 22:10. Wynika z tego, że tortury młodej Polki mogły trwać nawet półtorej godziny. Jak informował portal protothema.gr, przełomem w śledztwie dotyczącym śmierci Anastazji, miało być nagranie, na którym widać Anastazję i 32-letniego obywatela Bangladeszu, wyjeżdżających z domu w kierunku pól. W tym miejscu miał zginąć sygnał z komórek zarówno 27-latki, jak i 32-latka. Nieopodal tego miejsca stoi opuszczony dom, gdzie miało dojść do gwałtu i morderstwa na Anastazji Rubińskiej. Podejrzanego 32-latka z Bangladeszu miały też pogrążyć kolejne zeznania jego współlokatora. Mężczyzna przyznał, że Banglijczyk wrócił do domu dopiero we wtorek (13 czerwca) nad ranem.

Anastazja Rubińska z Wrocławia zginęła na wyspie Kos

Anastazja Rubińska z Wrocławia zaginęła w poniedziałek 12 czerwca na greckiej wyspie Kos, gdzie pracowała w jednym z hoteli. W niedzielę (18 czerwca 2023 r.) greckie media poinformowały, że znaleziono ciało 27-letniej Polki. Na zwłoki natrafiono około godz. 19 czasu lokalnego, około kilometra od domu 32-letniego Banglijczyka zatrzymanego wcześniej przez policję i 500 metrów od miejsca, w którym w sobotę znaleziono telefon komórkowy Polki.

Według opinii lekarza medycyny sądowej Dimitrisa Galenterisa, morderca mógł mieć wspólników. 32-letni obywatel Bangladeszu nie przyznaje się do zarzucanych mu czynów, choć wyniki badań kryminalistycznych, czyli analiza odcisków palców, śladów DNA oraz danych z telefonu komórkowego potwierdziły, że zabójcą 27-letniej Polki Anastazji jest właśnie on. Greckie media podają, że w piątek (23 czerwca) w południe główny podejrzany, będzie ponownie zeznawał przed prokuratorem. Przypomnijmy, że wcześniej 32-latka oskarżono jedynie o porwanie Anastazji. 32-letni mężczyzna z Bangladeszu konsekwentnie nie przyznał się do winy, zmieniając nawet swoje pierwotne zeznania, że odbył w swoim domu stosunek seksualny z ofiarą. Jak podkreślają greckie media, na które powołuje się Polska Agencja Prasowa - sprawa zabójstwa Polki jest bardzo dynamiczna, wciąż pojawiają się nowe informacje.

Źródło: CNN Greece / protothema.gr / wroclawskiefakty.pl

