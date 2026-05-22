Dni Obornik Śląskich 2026 z przytupem: Agnieszka Chylińska, Dżem, Bryska i nie tylko! Mnóstwo atrakcji dla każdego

Oborniki Śląskie. Zielone serce Dolnego Śląska

Oborniki Śląskie to perła Dolnego Śląska, oddalona zaledwie o pół godziny drogi pociągiem od Wrocławia. Miasto zachwyca swoim spokojem, wszechobecną zielenią i unikatowym mikroklimatem, co przyniosło mu przydomek „zielonego serca Dolnego Śląska”. Tutaj po prostu trzeba przyjechać!

Rozległe lasy sosnowe, malownicze trasy idealne do spacerów i rowerowych wycieczek, a także bogata uzdrowiskowa historia sięgająca XIX wieku, czynią z tego miejsca oazę spokoju i relaksu. To właśnie tutaj można odetchnąć pełną piersią i uciec od zgiełku metropolii.

Miasto kusi również klimatyczną architekturą dawnych willi i pensjonatów, które stanowią żywe świadectwo jego uzdrowiskowej przeszłości. Wśród zieleni kryją się zabytkowe obiekty, miejsca pamięci i przestrzenie sprzyjające aktywnemu wypoczynkowi.

XVIII Dni Obornik Śląskich. Koncerty

XVIII Dni Obornik Śląskich to bez wątpienia największe wydarzenie w rocznym kalendarzu miasta i fantastyczna sposobność, by doświadczyć jego niepowtarzalnej atmosfery.

Zapiszcie w kalendarzu dni: 30 i 31 maja 2026 roku, miejsce - Plac Targowy „Mój Rynek” przy ulicy Powstańców Wielkopolskich w Obornikach Śląskich. Po ogromnym sukcesie poprzedniej edycji, która zgromadziła tysiące uczestników, ponownie przygotowano program pełen muzyki, atrakcji i rodzinnej zabawy.

Uroczyste otwarcie nastąpi w sobotę, 30 maja, o godzinie 16:00, poprzedzone barwną paradą, która wyruszy spod budynku Gminy. Przez dwa dni na głównej scenie rozbrzmiewać będą utwory największych gwiazd polskiej sceny muzycznej.

Wśród nich znajdą się:

Agnieszka Chylińska,

zespół Dżem,

Bryska,

Małe TGD,

MIÜ,

Sound Clash

i Sobie a Muzom.

To prawdziwa gratka dla fanów różnorodnych gatunków muzycznych.

Będzie się działo! Mnóstwo wydarzeń i atrakcje Radia Eska

Poza koncertami, na uczestników czekać będzie całe mnóstwo dodatkowych atrakcji. Strefa gastronomiczna z rozmaitymi food truckami zaspokoi nawet najbardziej wyrafinowane podniebienia, a dodatkowe atrakcje przygotuje Radio Eska! Dla najmłodszych przygotowano dmuchańce i wesołe miasteczko, gwarantujące niezapomnianą rodzinną zabawę. Nie zabraknie również imprez towarzyszących, które urozmaicą weekend. W niedzielę odbędzie się emocjonujący rodzinny rajd rowerowy „SP2” oraz pełne niespodzianek obchody Dnia Dziecka.

Trzeba również wspomnieć o akcji, która rodzi ogromne emocje. Mowa o inicjatywie charytatywnej „Barber dla Bartka i Jaśka”. Każdy chętny będzie mógł skorzystać z profesjonalnych usług barberskich w zamian za wsparcie zbiórki do puszki. Punktem kulminacyjnym tej akcji będzie oficjalne zgolenie brody Zastępcy Burmistrza Huberta Oziminy w namiocie barbera!

Kulturalne Oborniki Śląskie zapraszają na swoje stoisko, gdzie znajdziecie punkt informacyjny z nadchodzącymi wydarzeniami, koncertami, warsztatami.Będzie też strefa dla dzieci, tatuaże, warkoczyki! Na niedzielę zaplanowano warsztaty rysunkowe i animacje dla najmłodszych.

Natomiast stoisko Sportu i Rekreacji w Obornikach Śląskich "Sport jest Naszą Pasją" zaprasza wszystkich mieszkańców i sympatyków na:

pyszną lemoniadę

świeżo wyciskane soki

koło fortuny z nagrodami

strefę relaksu

strefę rekreacyjno-sportową dla dzieci i młodzieży

Dni Obornik Śląskich to wydarzenie, które doskonale łączy pokolenia, integruje lokalną społeczność i tworzy niezapomniane wspomnienia. Organizatorzy serdecznie zapraszają wszystkich do wspólnego świętowania w tym wyjątkowym miejscu na Dolnym Śląsku.

Grand Prix Oborniki Śląskie Turniej Szachowy

To jednak nie koniec! W sobotę 30 maja odbędzie się Grand Prix Oborniki Śląskie Turniej Szachowy. Zawodnicy powalczą o miano Mistrza Gminy Oborniki Śląskie w Szachach Szybkich w kategoriach:

Open

U10

U14

U18

60+

Mistrzostwa odbędą się w Hali OSiR o godz. 10.00.

XIV Dolnośląski Turniej Brydża Seniorów

Natomiast w sobotę i niedzielę (30-31 maja) w Hali OSiR odbędzie się XIV Dolnośląski Turniej Brydża Seniorów. Turniej rozpocznie się w sobotę, 30 maja o godz. 11.00, natomiast rejestrację uczestników zaplanowano od godz. 10.00. Na turniej zapraszają Zarząd i Sekcja Brydżowa Stowarzyszenia Uniwersytetu Trzeciego Wieku „ATENA.