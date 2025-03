Spis treści

Niegdyś prawdziwa perła PRL-u i Dolnego Śląska. Dziś ruina

Czasy PRL-u nie były łatwe i kojarzą się raczej z niedoborami i trudnościami gospodarczymi. Mimo to jednak właśnie wtedy na terenie Polski powstało wiele hoteli, które - jak można się domyślać - miały służyć nie tylko turystom, ale także oficjalnym delegacjom. Zazwyczaj były to symbole nowoczesności i postępu, który po okresie wojennym był społeczeństwu potrzebny. Jednym z takich miejsc jest m.in. Hotel Sudety w Wałbrzychu - niegdyś będący dumą regionu, a dziś pamiątka minionej epoki i element odstraszający turystów.

Hotel Sudety w Wałbrzychu. Symbol rozwoju i luksusu czasów PRL-u

Hotel Sudety w Wałbrzychu został otwarty 16 marca 1971 roku na działce przy ul. Parkowej 15. W związku z tym, że Wałbrzych był miastem prężnie rozwijającym się, zdecydowano się na stworzenie dużego obiektu noclegowego, który był także synonimem luksusu. 11-piętrowy wieżowiec przyciągał uwagę niemalże każdego mieszkańca i turysty. Koszt całej inwestycji był horrendalnie wysoki jak na tamte czasy, bowiem mówimy o 41 milionach złotych!

Wewnątrz na gości czekały eleganckie wnętrza, 278 pokoi, w tym 218 jednoosobowych, 60 dwuosobowych i 4 dwuosobowe apartamenty. Na wyposażeniu każdego pokoju znajdował się telefon, radio, telewizor, biurko i łazienka, co wówczas było nie lada luksusem. To jednak nie koniec! Na terenie hotelu funkcjonowała także pralnia, restauracja oraz sklep Pewex, w którym za dolary amerykańskie można było zrobić porządne zakupy. Co ciekawe, Pewex w szczególności chętnie odwiedzali mieszkańcy Republiki Federalnej Niemiec, którzy odwiedzali Wałbrzych z dużym sentymentem, bowiem przed wojną tereny te należały do ich państwa.

Kultowy hotel Sudety z czasów PRL. Dziś straszy mieszkańców [ZDJĘCIA]

Hotel Sudety w Wałbrzychu był nie tylko miejscem noclegowym, ale również miejscem spotkań ważnych osobistości. Okazuje się bowiem, że na urlopy przybywali tam m.in. znani artyści Zbigniew Wodecki, Urszula Sipińska, Piotr Fronczewski czy zespół Lady Pank. Niestety po 1989 roku Wałbrzych powoli tracił na znaczeniu, więc z czasem stwierdzono, iż utrzymanie hotelu jest nieopłacalne. W 2004 roku podjęto decyzję o zamknięciu obiektu na stałe. Rok później jednak przedsiębiorca z Sosnowca postanowił kupić hotel i chciał przeprowadzić gruntowny remont. Owe plany niestety się nie ziściły i do dziś kultowy obiekt czeka opustoszały na zmiany.

Dzięki uprzejmości portalu Eska.pl, zamieszczamy poniżej zdjęcia słynnego hotelu w Wałbrzychu, które wykonała pani Joanna Krupa z kanału Krupadronuje.

