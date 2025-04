Spis treści

Raj dla seniorów pod Wrocławiem! Uzdrowisko kusi zniżkami

Miejscowości uzdrowiskowe w Polsce to lokalizacje cieszące się niesłabnącym zainteresowaniem wśród Polaków. Turnusy zdrowotne są popularne w szczególności gdy mówimy o połączeniu zabiegów leczniczych z wypoczynkiem w pięknym otoczeniu. Co ciekawe, choć liczba chętnych na takie wyjazdy rośnie, to niestety nie każdy może sobie na nie pozwolić. Problem związany z finansami zauważyło już m.in. uzdrowisko Lądek-Długopole, które postanowiło przełamać odrobinę barierę niektórych pacjentów i tym samym oferuje specjalne zniżki, z których mogą skorzystać seniorzy, bowiem to oni najczęściej rezygnują z turnusów ze względu na koszta. O jakich rabatach jednak mowa?

Lądek-Długopole z rabatami dla seniorów. Jak skorzystać?

Lądek-Długopole S.A. zarządza dwoma uzdrowiskami na Dolnym Śląsku: Lądkiem-Zdrojem i Długopolem-Zdrojem, oferując bogaty wybór usług leczniczych, rehabilitacyjnych i rekreacyjnych. Co ciekawe, wielu kuracjuszy omijało te uzdrowiska ze względu na koszta, lecz teraz - jak się okazuje - nie będzie to już konieczne, dzięki dołączeniu uzdrowiska do programu Wrocławska Karta Seniora. Co zyskają seniorzy?

Mieszkańcy Wrocławia powyżej 60. roku życia, posiadający Wrocławską Kartę Seniora, mogą korzystać z atrakcyjnych zniżek w uzdrowiskach Lądek-Zdrój i Długopole-Zdrój. Oferta obejmuje 15% rabatu na kąpiel termalną w basenie "Zdrój Wojciech" w każdą środę oraz 15% rabatu na usługi w Dolnośląskim Centrum Osteoporozy. Dzięki inicjatywie wrocławscy seniorzy mają teraz doskonałą okazję, by zadbać o zdrowie i samopoczucie, relaksując się w wyjątkowych miejscach.