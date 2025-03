Opiekował się małżeństwami, miał wykorzystać parafiankę. Szok we Wrocławiu

Wynajem mieszkań we Wrocławiu tańszy nawet o 20 proc. Rusza nabór

Autor:

Spis treści

Gdzie w Polsce warto pojechać do sanatorium? Ta miejscowość to hit wśród kuracjuszy

Na terenie Polski znajduje się ponad 40 miejscowości uzdrowiskowych, gdzie kuracjusze mogą liczyć na rehabilitację, powrót do zdrowia i ogólny relaks. Wśród nich występują naprawdę wyjątkowe lokalizacje, które zachwycają nawet wielkie osobistości spoza kraju. Idealnym na to przykładem może być Kudowa-Zdrój, w której dawniej przebywał sam Winston Churchill, a dziś jest miejscem spotkań kuracjuszy z całej Polski. Niewielkie miasto położone w województwie dolnośląskim, w powiecie kłodzkim, choć na pierwszy rzut oka wydaje się być całkiem niepozorne, oferuje odwiedzającym naprawdę sporo.

Jakie schorzenia leczy się w Kudowie-Zdroju?

W Kudowie-Zdroju znajdziemy wiele obiektów uzdrowiskowych, więc kuracjusze mają szeroki wybór. Kto jednak w szczególności powinien rozważyć wyjazd do dolnośląskiego uzdrowiska? W Kudowie-Zdroju leczy się m.in. choroby układu krwiotwórczego, choroby ortopedyczno-urazowe, wady postawy, schorzenia narządu ruchu, choroby układu krążenia czy choroby reumatologiczne i to właśnie pacjenci z takimi problemami odnajdą się tam w stu procentach.

Dodatkowo nie zapominajmy, iż Kudowa-Zdrój słynie przede wszystkim z leczniczych wód mineralnych i borowiny, wykorzystywanych do kuracji pitnych, kąpieli i okładów, które są uwielbiane przez kuracjuszy. Co ciekawe, owe uzdrowisko jest jednym z pierwszych w Europie, które zaczęło wykorzystywać kąpiele mineralne do celów leczniczych.

QUIZ. Kuracjuszu, jak dużo wiesz o leczeniu uzdrowiskowym? 10/10 tylko dla prawdziwych weteranów sanatoryjnych! Pytanie 1 z 10 Jakie schorzenia są najczęściej leczone w polskich uzdrowiskach? Choroby serca Choroby skóry Choroby układu oddechowego Wszystkie z powyższych Następne pytanie

Czy warto jechać do Kudowy-Zdroju? Atrakcji co niemiara!

Tak jak wspominaliśmy Kudowa-Zdrój to malownicze uzdrowisko w południowej części Polski, które jest świetnym miejscem na wypoczynek oraz lokalizacją z wieloma ciekawymi atrakcjami turystycznymi. Co więc warto zobaczyć, będąc na miejscu? Oto kilka naszych propozycji:

Park Zdrojowy (u podnóża Parkowej Góry, w okolicy wypływania wód mineralnych)

Muzeum Ziemi Kłodzkiej

Skansen wsi Kłodzkiej

Góry Stołowe

Pijalnia Wód Mineralnych

Muzeum Zabawek

Błędne Skały (nieopodal Kudowy-Zdroju).

Co ciekawe, w Kudowie-Zdroju znajduje się także wyjątkowa atrakcja w postaci kaplicy czaszek - stworzona w latach 1776-1784, wyłożona wewnątrz ludzkimi szczątkami robi nie lada wrażenia na odwiedzających. Więcej w tym temacie pisaliśmy tutaj: Nietypowy pomysł proboszcza z Dolnego Śląska. Wypełnił kaplicę ludzkimi szczątkam.

W galerii zdjęć poniżej znajdziecie fotografie Kudowy-Zdroju i jej okolic, zachęcamy do sprawdzenia!

Ciechocińskie tężnie Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

Czytaj więcej o polskim samorządzie w serwisie Polski Samorząd